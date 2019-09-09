ДТП с загадками: Родственники погибшего в аварии петербуржца пытаются понять, что произошло полгода назад на трассе в Ленобласти

Печальная статистика – практически каждое десятое ДТП в стране – со смертельным исходом. За девять месяцев 2019 года на дорогах произошло около 85 тысяч аварий. И в них погибли больше 8 тысяч человек. Одни из самых страшных ДТП – с участием фур. От одной мысли о столкновении многотонной машины с другим автомобилем по телу пробегает дрожь.

Тем не менее, именно так оборвалась жизнь 33-летнего петербуржца Антона полгода назад. Дата 26 февраля стала для его родных днем «до» и «после». Но начать жизнь заново семья и друзья погибшего не могут до сих пор. Потому что так и не знают, кто виноват в аварии.

В тот злополучный день Антон на Фольксвагене Амарок ехал на работу из Петербурга в Череповец. В Вологодской области у него был литейный бизнес. И разъезды были для него привычным делом. Выехал он из Северной столицы в 6 утра. Жена Антона Ирина через некоторое время почувствовала неладное, позвонила мужу, но он не ответил.

Родные погибшего хотят разобраться в том, что произошло на трассе. Фото: Личный архив

В 8:20 утра на 495-м километре трассы Вологда – Новая Ладога столкнулись грузовик Скания и Фольксваген. Так значится в протоколах ДТП. Скончался молодой человек в легковушке на месте. Официальная версия такова: водитель Фольксвагена выехал на встречку и столкнулся с фурой. Удар пришелся Скании в левую переднюю часть. Из-за этого у фуры была сломана рулевая тяга. И уже после этого водитель Скании не справился с управлением и выехал на встречную полосу, протащив около 50 метров легковушку по отбойнику вдоль дороги.

– Это, видимо, женское какое-то чутье. Я поехала искать мужа по той дороге, которой он ездил. Еще не знала, что произошло. И нашла Антона уже на месте, когда его извлекли из машины, – рассказывает Ирина Логинова.

К официальной версии ДТП родственники Антона относятся с недоверием. Не потому что не могут принять, что мужа, сына, брата и друга больше нет. А потому что вопросов к деталям этого ДТП больше, чем ответов.

ВЕЩДОКИ И НЕИЗВЕСТНОСТЬ

С момента аварии прошло уже чуть больше полугода. И некоторых ее обстоятельств не узнать уже никогда. Например, после ДТП не были сняты показания тахографа у фуры. И сколько часов в пути находился 24-летний водитель Скании и с какой скоростью ехал, теперь тайна, покрытая мраком.

Родственникам погибшего приходится верить на слово в то, что рассказывает о случившемся водитель фуры. И зафиксированным в протоколе ДТП деталям. Хотя на месте аварии следователь, по словам родных Антона, помимо тахографа, не проверил и рулевую тягу фуры, а ведь именно она со слов водителя была сломана после столкновения.

– Единственный железный аргумент – это видеозапись. Но и ее нет. Камер на этом участке трассы не было, – рассказал друг Антона Григорий Глазман.

И с видеорегистраторами двух автомобилей как назло не все гладко. По просьбе семьи погибшего Григорий помогает им во всем разобраться и общается с правоохранителями. Он рассказал, что из полностью смятой легковушки удалось достать поврежденный регистратор. И не без усилий программиста смогли прочесть карту памяти. Выяснилось, что в тот день аварии записи не велись и камера не использовалась.

Поэтому вся надежда была на регистратор Скании. И шансы казались большими – ведь удалось расшифровать карту даже с разбитой машины. А фура повреждена была немного. Но и тут странные совпадения.

– Регистратор со Скании был исправен. А вот карточка, которая была предоставлена, была полностью неисправна, – рассказал Григорий.

Вызывает недоумение у родственников погибшего и еще один факт. Они считают, что с места ДТП исчезло одно колесо с Фольксвагена.

– На схеме, которую составили после ДТП, левое переднее колесо изображено лежащим под отбойником. Но это не оно. Это запасное колесо. У пикапа оно стоит под кузовом на кронштейне. При ударе об отбойник, оно вылетело, – рассказывает Григорий. – А левое переднее колесо отсутствует. Его нет ни в протоколе, ни по факту. Хотя оно могло бы много о чем рассказать. Потому что как раз той частью машины и столкнулись.

Уверен друг погибшего и потому, что лично обследовал место аварии после случившегося. И колеса там не обнаружил. Фольксваген, конечно, после ДТП отправили на спецстоянку в Волхове. А вот Сканию – нет. Сейчас ее уже наверняка починили. И рассмотреть повреждения для экспертизы можно только по фото.

Прошло полгода после аварии, но уголовное дело еще не завели. Фото: Личный архив

«ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ»

Уголовное дело до сих пор не заведено. Сейчас идет доследственная проверка. Однако она затягивается – полгода приличный срок. Родственники погибшего опасаются, что это бездействие, пишут жалобы, но пока дело не движется.

Есть и еще несколько фактов, которые заставляют близких Антона сомневаться в версии ДТП. Есть в аварии свидетель: за Сканией, попавшей в ДТП, ехала еще одна такая же.

– Они коллеги, из одного автопарка. Говорят они, конечно, одно и то же. Что водитель Фольксвагена вдруг выехал на встречную полосу, – говорит Григорий. – Произошло это все в 8:20 утра. Спустя несколько часов был оформлен протокол. И какое-то время водители фур были на месте одни.

Молодой парень, который был за рулем Скании, ни в день аварии, ни после с родственниками погибшего общаться не стал. И никаких соболезнований тоже не звучало. Грузовик, кстати, относится к ИП, зарегистрированном в Светогорске. И судя по всему, фирма с большим автопарком занимается перевозкой щепы уже не первый год.

– Мне кажется, что если бы был виноват мой супруг, то давно бы уже попытались это доказать. Но все это тянется так долго. И вызывает вопросы, – говорит Ирина.

Молодой человек в легковушке погиб на месте. Фото: Личный архив

Других свидетелей аварии не было, пока Григорий не нашел их сам в соцсети, кинув клич. Выяснилось, что в тот день за фурами ехала машина. Друг погибшего пообщался с предполагаемым свидетелем и узнал, что тот видел значимую деталь – как фура виляла по дороге и выехала на встречку. А затем заметил и разбитую легковушку. А значит, версию о том, что это фура въехала в Фольксваген, тоже необходимо проверить. О том, что есть свидетель, Григорий сразу же сообщил следователям. Они опросили его только 3 сентября. И человек подтвердил, что не видел никакого удара перед выездом фуры на встречную полосу.

– Полгода были постоянные попытки к кому-то обратиться, от кого-то что-то добиться. Но такое ощущение, что к этому относятся как к статистике – просто еще одна жизнь оборвалась. И никого не интересует, что это была за жизнь, – добавляет жена Антона. – Мне просто хочется правды. Справедливого расследования. И если виноват водитель Скании, то он должен ответить. А если мой муж – то я приму это. И попытаюсь спать спокойно.