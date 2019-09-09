«Насиловали и резали ножом»: Выжившая жертва убийц, открывших охоту на содержанок, впервые рассказала о нападении

В начале сентября полицейские наткнулись в Новоорловском лесопарке Петербурга на жуткую картину. Из земли силовики выкопали пластиковый чемодан, внутри которого был спрятан труп женщины. На голове несчастной - синий мешок, а во рту - кляп из окровавленного полотенца. Женщина была в футболке, штанах и одном носке. Пропавшей оказалась 49-летняя петербурженка, уехавшая из дома на своем BMW. Тогда силовики еще даже не предполагали, что наткнулись на «банду», открывшую кровавую охоту на содержанок.

«ПРОПАЛА ПОСЛЕ СВИДАНИЯ»

«Он хотел романтики и звал посмотреть на развод мостов». Так начиналось знакомство с 36-летним жигало Романом Муртазовым. Горячий кавказец подкупал женщин комплиментами и красивыми ухаживаниями. На своей странице Роман публиковал фото с дорогим алкоголем и снимки из магазинов шуб. На самом же деле Муртазов еле сводил концы с концами. Все это время он тщетно пытался найти себе спутницу. Но все его знаки внимания оборачивались провалом. Тогда, решив, что всем девушкам нужны лишь деньги, горе-ухажер и решил открыть настоящую охоту на женщин.

Горе-любовник вспомнил о своей давней коллеге – 49-летней Бэле. Несколько лет назад Роман работал с ней в одном магазине. Женщина была в разводе, ее сын уже давно вырос, а нового мужчину Бэла так и не нашла. Все свое время она посвящала работе в маникюрном салоне. Тут на ее горизонте и появился молодой Дон Жуан.

Роман позвал Бэлу на свидание, после чего она пропала Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Мама была довольно общительным человеком, - вздыхает сын Бэлы. - С Муртазовым она раньше вместе работала. Мама виделась с ним незадолго до дня убийства. Он приглашал ее посмотреть на развод мостов. В тот вечер он узнал, что у нее есть автомобиль BMW и выяснил, где она живет.

Через несколько дней Роман вновь позвал свою бывшую коллегу на свидание. На рандеву Бэла поехала на своем BMW, о встрече она рассказывала у себя на работе. После этого женщину больше никто не видел. Первым тревогу забил сын пропавшей. Исчезнувшую искали всем миром, подключились даже волонтеры. Но Бэлы как след простыл.

«Я ХОЧУ ВСЕ ЭТО ЗАБЫТЬ»

Пока же полицейские искали пропавшую жительницу Мурино, Муртазов стал дальше сводить счеты с красавицами. Вместе со своим приятелем 21-летним Исламом решили отомстить женщинам, устроив охоту на содержанок.

- Одни скажут - неудачник. Другие скажут - гений. Вы такие. Мы - другие. Вот и все, - гласил девиз Ислама на социальных сетях. Именно там, к слову, парни и стали искать своих будущих жертв. Одной из них стала 20-летняя красавица Ирина (имя изменено – прим.ред.), приехавшая в Петербург из Брянской области на учебу.

Ислам помогал своему другу

Правда, устроить свою жизнь в большом городе девушка так и не смогла. Ира мечтала стать медиком и помогать людям. Но жизнь распорядилась иначе.

- Ира училась с нами только первый курс, была веселой девчонкой, - рассказали «КП-Петербург» однокурсницы девушки. – Но после года обучения она ушла из колледжа. Больше никто из наших одногруппников о ней ничего не слышал.

Ирина, как оказалось, решила кардинально изменить свою жизнь. Вместо работы медиком, стала оказывать в Петербурге интим-услуги. Для этого девушка даже сняла специальную квартиру. Туда-то к ней горе-любовники и ворвались.

- Я их не знала и никогда не видела, - рассказала «КП-Петербург» Ира. – Кто вам сказал, что они мне что-то обещали? Ничего не обещали. Они просто напали на меня и все. Я хочу это все забыть. И не хочу афишировать.

Бэлу нашли мертвой в чемодане

В квартире к Ире Дон Жуаны ворвались с ножом. Когда девушка открыла дверь, они ударили ее и забрали деньги, золотые украшения и документы. Напоследок, Ислам с Романом изнасиловали свою жертву. По словам Иры, после нападения у нее психологическая травма.

- Такие нападения без последствий не проходят, - пожаловалась девушка.

«УБИЙСТВО ПЛАНИРОВАЛИ ЗАРАНЕЕ»

После нападения на содержанку друзья вошли во вкус. И через пару дней устроили новое нападение. На этот раз жертвой охотников за красавицами стала 25-летняя студентка Алина (имя изменено – прим.ред.), приехавшая в Петербург из Башкирии.

- Они постучали в дверь, я открыла и они наставили на меня нож, - рассказала следователям Алина. – Они стали угрожать мне, требовать деньги. После этого они похитили мой мобильный телефон и скрылись.

К счастью, для Алины все обошлось проще. Без изнасилования и ранений. Обе девушки после нападений обратились в полицию.

Девушку ограбили "двое клиентов"Фото: СОЦСЕТИ

- Одна из девушек заявила, что работает на дому массажисткой и приняла двух клиентов-мужчин, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Потерпевшая успела оказать услуги одному из визитеров, после чего оба мужчины набросились на нее, избили и, угрожая ножом, похитили ценные вещи, а потом изнасиловали. Спустя три дня аналогичное сообщение поступило в полицию Кировского района от 26-летней уроженки Башкортостана. Девушка сообщила об аналогичном ночном визите двоих мужчин к ней в квартиру. Под угрозой ножа злоумышленники отобрали у девушки смартфон и скрылись.

И вскоре налетчиков задержали. Сыщики стали распутывать клубок похождений друзей. Тогда-то они и признались в убийстве 49-летней Бэлы. Ее тело нашли спустя два месяца после исчезновения. Задержанные сами показали место захоронения.

Сын Бэлы уверен, что горе-любовник Роман заранее спланировал убийство, позвав Бэлу на свидание. Сами же пострадавшие девушки утверждают, что жертв «охотников за красавицами» может быть больше. Сейчас обоих Дон Жуанов проверяют на причастность к другим преступлениям. За убийство им грозит до 15 лет колонии. Суда друзья ждут в СИЗО.