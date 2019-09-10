2019-09-10T11:29:27+03:00
Звезды

Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову

Скандальный выпуск ток-шоу останется на канале футбольного клуба
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский суд отказал Разину в удовлетворении иска к "Зениту"Петербургский суд отказал Разину в удовлетворении иска к "Зениту"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении его исковых требований к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит». Заявление создатель «Ласкового мая» подал еще в апреле 2019 года после того, как увидел выпуск ток-шоу от 25 марта на канале «Z+» , в котором Сергей Шнуров в своей привычной манере кто круче, Москва или Петербург. Без непечатных эпитетов при этом не обошлось.

- Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал Андрею Разину в удовлетворении его исковых требований к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, что Разина сильно возмутило то, как выражался на шоу экс-солист «Ленинграда». По его мнению, это оскорбление города-героя Москвы. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ.

Однако что «Зенит», что, уж тем более, Шнуров вышли из этой истории сухими. Сама история тоже уже забылась теми, кого она изначально возмутила.

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Скандал с участием Шнура и предводителя «Ласкового мая» разгорелся в середине марта. Сергей Шнуров пришел на интернет-шоу телевидения «Зенита» и на вопрос о том, кто круче, Москва или Санкт-Петербург, ответил в своей фирменной манере. Без непечатных сравнений не обошлось.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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