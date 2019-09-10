СКА - «Сибирь» 10 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ по хоккею

Нынешний чемпионат СКА начал турне по Уралу. Добиться стопроцентного результата там не удалось. Вслед за уверенной победой над магнитогорским «Металлургом» 3:1, пришлось помучаться в Челябинске с «Трактором», оформив выигрыш только в овертайме – 4:3.

А в Екатеринбурге армейцы вообще попали под набравший ход «Автомобилист» – 2:5. Чтобы расправиться с петербуржцами, «Авто» не понадобился даже Павел Дацюк, предыдущий два сезона вступавший за петербургский клуб. «Волшебник» пока восстанавливается от травм.

Большое количество шайб, пропущенных в двух последних матчах, объясняется очень просто. К началу сезона серьезные проблемы испытывает оборонительная линия СКА. В лазарете находятся основной вратарь Магнус Хелльберг (его заменял в первых трех встречах молодой Петр Кочетков) и четыре ведущих защитника: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Василий Токранов и Лукас Бенгтссон (получил травму в игре с «Магниткой»)

Впрочем, даже с такими потерями «Сибирь» вряд ли способна испортить петербургским болельщикам в первом домашнем матче нынешнего чемпионата. Новосибирцы, сменившие, как и в СКА, в межсезонье главного тренера, на выезде не так грозны, как в родных стенах. Чтобы обыграть армейцев им надо выложиться на двести процентов.

Прогноз на матч СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019

У СКА более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019

Матч СКА – «Сибирь» 10 сентября 19:30 по московскому времени

Где смотреть матч СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча СКА – «Сибирь» можно посмотреть 10 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени на канале «78»

Трансляция матча СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019

Трансляция матча СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019 года состоится на канале «78» в 19:30 по московскому времени.