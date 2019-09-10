Главу района в Ленинградской области осудили на девять лет за вымогательство при строительстве школы

В Ленинградской области вынесли приговор главе Подпорожского района Петру Левину. Чиновника признали виновным во взяточничестве. Он пытался подзаработать на строительстве школы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Скандал в самом отдаленном районе 47 региона разгорелся в 2017 году. На скамье подсудимых оказался Петр Левин, возглавлявший администрацию Подпорожского района. Должность он занял в 2009 году и зарекомендовал себя как эффективный управленец. Местные жители вспоминают, что во время его руководства появились новые жилые дома, несколько школ, спорткомплекс.

Трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Левина отметили даже в администрации президента. Летом 2017 года Петру вручили почетную грамоту, а через несколько месяцев после этого к нему нагрянули силовики.

По версии следствия, Левин занимался вымогательством. С декабря 2016 года по июнь 2017 чиновник просил деньги у руководства строительной фирмы, которая ремонтировала Подпорожскую школу №1 им.А.С. Пушкина. Работы велись в рамках государственного контракта, и принять их должен был глава района.

Свою подпись, считают правоохранители, «инспектор» оценил в восемь миллионов рублей. Это одна десятая часть от общей стоимости контракта. Капитальное обновление учебного заведения обошлось почти в 81 миллион.

Подпорожскую школу №1 им.А.С. Пушкина все же отремонтировали. Фото: https://vk.com/podpschool1.

«Аванс» Левин получил в июле. Подрядчики передали ему 600 тысяч рублей. Тогда же он объявил, что готов и на меньшую сумму. С восьми миллионов ставка упала до пяти.

«ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ»

Петра Левина задержали в кабинете 13 декабря 2017 года. В этот момент он официально находился в отпуске, но почему-то решил забежать в офис. Левин проворачивал криминальные схемы вместе с товарищем Ильей Зуевым. Тот возглавлял фирму по благоустройству и выступал посредником.

- 12 декабря 2017 года в автомобиле, припаркованном на Крестьянском переулке, Зуев получил от бизнесменов 160 тысяч и муляж денежных средств сумму 5 миллионов рублей, после чего был задержан сотрудникам УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, - рассказывают в Следственном комитете.

На суде Левин отметил, что всегда жил «от зарплаты до зарплаты». Родственники чиновника настаивают, что его подставили.

В понедельник, 9 сентября, Петроградский районный суд приговорил Левина к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, ему выписали штраф 10 млн. 400 тыс. рублей и запретили занимать государственные должности в течение десяти лет. Его подельнику, Зуеву, придется выплатить 35 миллионов.