2019-09-10T18:40:50+03:00
Добрые дела

Шикарный персонаж из «Сима-Ленда» влюбил в себя весь Екатеринбург

«Любящий свое дело превращает его в искусство!» - вот девиз екатеринбургского бизнесмена
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Шикарный вкус, уникальное мировоззрение, сочные и свежие идеи… Именно такие эпитеты достойны бизнесмена из Екатеринбурга Андрея Симановского. Здесь его знает каждый ребенок: Симановскому удалось влюбить в себя, пожалуй, весь город.

Чего только стоят шикарные интерьеры легендарного офиса «Сима-Ленда»! Лепнина, позолоченные колонны, портреты великих на стенах… Все для того, чтобы людям работалось в удовольствие! И о воспитании патриотизма бизнесмен не забывает: все «подопечные» с утра поют гимн России, ну а после – с легкой душой – за работу.

И вот появилась свеженькая новость: бизнесмен отремонтировал свою родную школу в Екатеринбурге так, как сумел бы только он. А это значит – позолоченные люстры, колонны, мраморные полы, малахит! Глаза разбегаются от такой красоты. В СМИ этот стиль уже прозвали "классический Симановский". Ох, недалек тот день, когда этот стиль будут разбирать студенты наряду с классицизмом и барокко…

nlazarenkonlazarenko
По просьбам трудящихся больше фото школы. 8 и 9 рендер. 10 фото то, что было до ремонта. #школа106екб #106школаекатеринбург #дизайн #дизаининтерьера Моя команда: @iren_skv @liza_ulmuhametova
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Детишки от такой красоты, ясное дело, рты пооткрывали - шутка ли, им на 1 сентября такой подарок! Тут тебе и питьевые фонтанчики, и лепнина, и унитазы золотые, и вдохновляющие цитаты великих в золотых рамочках… Вдохновляет, одним словом. А все потому, что «любящий свое дело превращает его в искусство!» - вот девиз екатеринбургского бизнесмена. Вот выучатся дети, найдут любимое дело, и, быть может, тоже сделают нечто великое, как Симановский…

Родителям тоже хорошо: зачем тратиться на семейные поездки во всякие Европы, деньги откладывать, если тут дитя каждый день по несколько часов в «Лувре» проводит, просвещается.

"Нравится нам это или нет, но Симановский стал еще одним брендом Екатеринбурга", - отмечается в екатеринбургских СМИ. Тут не поспоришь – он даже стал не просто брендом, а можно сказать, городским талисманом.

В рунете все резвятся, придумывая все новые обидные прозвища для школьного ремонта, а кто-нибудь из них сделал для своего города что-то полезное? Вот то-то и оно. А тут Лувр и Эрмитаж в одном лице! И заметьте, не за счет городского бюджета, а на свои личные, кровно заработанные. И потом – зачем останавливаться на одной школе? Надо охватить, так сказать, весь город! Обновить здания, добавить золота, мрамора, малахита… Вот тогда Екатеринбург точно станет туристической Меккой России!

ИСТОЧНИК KP.RU

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