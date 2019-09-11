Евро-2020 охватит окраины Петербурга

Сборная России в понедельник, обыграв Казахстан в Калининграде, практически гарантировала себе путевку на чемпионат Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года сразу в нескольких европейских странах. В России этой чести удостоен Петербург. На главной футбольной арене Санкт-Петербурга «Газпром Арене» на Крестовском острове, вмещающей около 65 тысяч зрителей, пройдут 4 матча финальной части Евро– 2020 – три встречи группового турнира и один четвертьфинал.

В принципе, проведения чемпионата Европы в Северной столице ничего не должно помешать. Даже политические проблемы – футбол вне политики. Но скрупулезные чиновники из УЕФА продолжают буквально под микроскопом изучать наш город. Во вторник стартовал последовал уже четвертый визит функционеров из европейского союза. И они вновь остались довольны увиденным.

- Стадион «Санкт-Петербург» (во время Евро-2020 он будет носить такое название, а не «Газпром Арена») соответствует всем необходимым стандартам и требованиям, - отметил руководитель проектов чемпионата Европы 2020 в странах-организаторах Гийом Пуассон. – Он обладает отличным полем. Эта арена принимала матчи чемпионата мира, здесь выступает «Зенит».

Заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета Оргкомитета Евро – 2020 в Петербурге Ольга Голодец раскрыл некоторые детали инспекции.

- В целом мы готовы к проведению чемпионата Европы, - отметила Голодец. – Он получится ярким, красочным и запоминающимся. На встрече с делегатами УЕФА мы обсуждали целый ряд гуманитарных вопросов, связанных с проведением турнира. В частности ставили вопросы по детской программе Евро – 2000. УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей. В стране пройдет конкурс, и дети, занимающиеся футболом, смогут приехать на турнир. И, возможно, даже детвора сможет встретиться со своими кумирами.

Кроме того, обсуждалась культурная программа и возможности для болельщиков на Евро-2020. Голодец объявила, что фан-зоны будут созданы не только в центральной части Петербурга, но и в некоторых спальных районах. Также фан-зоны будут созданы в Москве и других российских городах.

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