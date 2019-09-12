Азия, Америка: Куда можно будет улететь из Петербурга, когда Пулково получит статус «открытого неба»

Заядлые путешественники, трепещите! Из Петербурга может появиться больше прямых рейсов заграницу и новых направлений. Воздушные ворота города добиваются так называемого статуса «открытого неба». «Комсомолка» разбиралась, что это даст и самим петербуржцам, и туристам из других стран.

В гражданской авиации существуют правила свободы воздуха. Пулково хочет снять ограничения на пятую и седьмую свободы. И именно благодаря этому иностранные авиакомпании смогут чаще «залетать» в Северную столицу. А значит, не только привозить сюда туристов, но и забирать с собой петербуржцев.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пятая степень свободы дает право иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну или из нее. И, например, делать промежуточную остановку в Пулково. К слову, подобные режимы «открытого неба» уже действуют во Владивостоке, Сочи, Калининграде, Улан-Удэ.

– Снятие данных ограничений позволит Петербургу создать значительно более привлекательные условия для авиакомпаний из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Америки и открыть рейсы по маршрутам Европа – Азия или Азия – Северная Америка, – рассказали в пресс-службе Пулково.

Подобные режимы "открытого неба" уже действуют во Владивостоке, Сочи, Калининграде, Улан-Удэ.Фото: Артем КИЛЬКИН

То есть в расписании петербургского аэропорта вполне могут появиться прямые рейсы в Америку, Сингапур или на Филиппины, о которых сегодня можно только мечтать. До этих дальних стран приходится добираться с пересадками.

– Что касается пятой свободы, то этот режим, в первую очередь, ориентирован на авиакомпании, осуществляющие полеты между Юго-Восточной Азией и Европой, а также из азиатских стран на Американский континент. Сегодня эти авиакомпании используют в качестве транзитной остановки аэропорты Европы, а после утверждения пятой свободы у них появится возможность использовать для этих целей аэропорт Пулково, – объяснили в пресс-службе Пулково.

Пятая и седьмая свободы позволит привлечь иностранные авиакомпании.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не менее привлекательна и седьмая свобода. Перевозчики смогут выполнять полеты в Пулково не только из стран, где они зарегистрированы. А также и возвращаться в какую-то другую страну.

– В седьмой свободе воздуха для Петербурга заинтересованы в большей степени европейские авиакомпании, в том числе работающие в сегменте низкобюджетных перевозок «low cost», – отметили в пресс-службе Пулково.

КОНКРЕТНО

Возможность получить статус «открытого неба» – это инициатива Правительства Петербурга и Воздушных Ворот Северной Столицы (аэропорт Пулково). Сейчас вопрос снятия ограничений по степеням свободы находится в проработке в Минтрансе. Когда по нему примут решение, неизвестно. Но в Петербурге надеются, что «открытое небо» может появиться уже в следующем году. Для этого потребуется внести изменения в международные документы и согласовать работу с иностранными авиакомпаниями.

Благодаря статусу "отрытого неба" Пулково сможет расширить сеть направлений.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Какие лоукостеры сегодня летают из Петербурга?

Больше всего туристов, конечно, привлекают бюджетные путешествия. Осуществить их можно благодаря перелетам на лоукостерах – авиаперевозчиках с низкими ценами на билеты. Например, между странами Европы их летает очень много. А вот из Петербурга пока выбор не богатый.

В летнем сезоне этого года заграницу из Пулково прямые рейсы осуществляли четыре низкобюджетных авиакомпании. AirBaltic летает в Ригу, Wizz Air – в Будапешт, Vueling в – Барселону и Buta Airways – в Баку.

К слову, с 1 октября к ним прибавится еще один перевозчик. Лоукостер Wizz Air UK (дочерняя компания венгерской Wizz Air) запустит прямые рейсы из Пулково в Лондон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российские авиакомпании опасаются конкуренции

Ситуация с «открытым небом» Пулково, безусловно, порадует и наших, и иностранных пассажиров. Последних, в особенности, в связи с вводом с 1 октября электронных виз для въезда в Петербург и Ленобласть. А вот российские авиалинии такая перспектива не радует. Конкуренция со стороны иностранных перевозчиков будет очень большая. Ведь прямые рейсы в Европу на лоукостерах явно будут пользоваться большим спросом, чем, например, дорогие билеты наших компаний.

Не поддерживает идею «открытого неба» Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), о чем она заявила в официальном письме в Минтранс, сообщив, что «данная инициатива нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных авиаперевозчиков».