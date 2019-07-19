Путин подписал указ о введении электронных виз для Петербурга и Ленинградской области

19 Июль 21:55 2019-07-19T21:55:18+03:00

С 1 октября 2019 года иностранным туристам приехать в два соседних региона станет проще

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То, о чем было объявлено накануне - свершилось. Вчера, на встрече с врио губернатора Петербурга, президент России одобрил идею введения электронных виз для иностранных туристов, посещающих город на Неве и Ленинградскую область. А сегодня соответствующий закон был подписан.

- Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, - приводит текст указа ФАН.

Принятие нового режима должно привлечь иностранцев, в первую очередь европейцев и туристов, прибывающих в город на круизных лайнерах. По прикидкам властей Петербурга, за счет введения электронных виз турпоток может увеличиться до 12 миллионов человек в год, что принесет существенный доход в казну Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU