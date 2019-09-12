Нужно ли развивать ребенка специальными методами

Опытный педагог уверена, что развитие должно быть гармоничным, а у мамы не должно быть иллюзий, что ее ребенок будет делать все то, что она хочет.

- Так бывает, но редко, - разводит руками Анна Куприянова. - Все индивидуальны, и нужно это признать, принять и любить своего ребенка безоговорочно, принимать то, что он выбрал. Но и знать, как можно его увлечь, заинтересовать. У малыша от природы присутствует страсть к познанию, его не нужно заставлять искать, играть или учиться. Главное - создать среду, найти то, что ребенку нравится, и учить этому с любовью.

В этом секрет гуманной педагогики: главное - добрый посыл, а не какая-то, пусть даже самая лучшая методика. Ребенок пришел в этот мир со своей определенной миссией, со своей целью, и наша задача помочь ему эту миссию реализовать.

1. Заинтересованность ребенка зависит от заинтересованности мамы. Если вы ждете, что ребенок начнет в дошкольном возрасте, особенно до трех лет, интересоваться тем, что вы ему даете без энтузиазма, то это миф. Но если у ребенка создать интерес, он долго задержится на игре.

2. Самый значимый пример для ребенка - это мама, это его авторитет. Если вы хотите чтобы ребенок убирал за собой игрушки, посмотрите, следуете ли вы сами такому примеру. Хотите, чтобы ребенок здоровался с людьми, заходя в лифт, здоровайтесь сами.

3. Если у вас нет настроения - никогда не занимайтесь с ребенком!

4. Не подгоняйте ребенка, у каждого свой темп: кто-то может десять минут делать задание, а кто-то - час.

5. Не заставляйте ребенка, если, несмотря на пункты 1-2, он не проявил интерес. Отложите и вернитесь к этому позже.

6. Всегда эмоционально поддерживайте ребенка, ведь вы его авторитет!

Что такое эмоциональный интеллект и как его развить?

В детстве, когда я плакала, мама чаще всего говорила: «Не плачь». Скачешь от радости: «Успокойся». Такими были ответы моей мамы. А правильно ли это? Что вообще происходило?

Это были эмоции, от латинского «побуждение к действию». В жизни это регулятор нашего поведения. У детей в возрасте до двух-трех лет эмоции практически равны потребностям, и они основной мотиватор поведения. Бессмысленно объяснять ребенку, что сейчас не надо плакать. Клетки мозга, ответственные за регуляцию поведения, начинают развиваться намного позже. Наша задача до этого момента научить ребенка чувствовать свои эмоции, понимать их и принимать. К примеру, почему малыш кусает кого-то в детском саду? Допустим, у него отобрали лопатку, он испытывает злость и не знает, что это такое и как с этим бороться. Или ребенок отказывается садиться за занятия и рвет в клочья тетрадки. Он в этот момент тоже испытывает эмоции и так их выражает.

Нужно учить ребенка осознавать свои чувства с самого рождения.

Как это делать? Проигрывать ситуации, рассказывать об эмоциях, постоянно возвращать ребенка к той или иной истории, спрашивать: «А что ты чувствуешь?», «А как бы ты себя повел?».

Зачем вообще это нужно?

Помочь ребенку понять себя - залог успешности во взрослом возрасте. Ведь это залог развития эмоционального интеллекта.

Сейчас в эмоциональный интеллект включают:

способность узнавать и осознавать свои чувства

управлять этими чувствами

умение переживать негативные жизненные ситуации и справляться с ними

сочувствовать и сопереживать другим.

В России он практически не развивается, главная ставка делается на знания. Но зачем ребенку знать все планеты Вселенной, если он не может прожить обиду? Зачем из ребенка делать автомат по решению тестов, если профессии будущего связаны с людьми?

Искусственный интеллект скоро заменит программистов, а эмпатичных педагогов, психологов, врачей никто заменить не сможет! И тем более мам и пап никогда никто не заменит!

Подробнее об этом читайте в блоге @peonnika в Инстаграме.