Мила Левчук: Как сохранить и преумножить женскую энергию

ЧТО ТАКОЕ ВЫГОРАНИЕ

Почему от одной женщины будто исходит свет, с ней рядом тепло и уютно, хочется поговорить, отдыхаешь душой? Почему некоторые женщины как будто притягивают взгляд и всегда вызывают у мужчин ажиотаж, а другие при этом выглядит раздраженными, усталыми, невзрачными и серыми, хотя могут быть даже красивее первых? Мужчины скользят по ним взглядом, не задерживаясь ни на минуту. Потому что одни женщины наполнены ресурсом энергии и счастьем, а другие исчерпали свой запас и находятся на нуле, а может быть, уже давно выгорели.

У наших женщин принято все успевать и все делать на отлично. Ты и жена, и мама, и работница, и хозяйка, и сексуальная кошечка на полную ставку каждый день. На сон в лучшем случае остается пять часов. Добавьте к этому постоянное напряжение и страх, что муж изменит или бросит, что на ипотеку не хватит, что дети останутся на второй год в школе. В таких условиях в женщине исчезает вся ее игривость, нежность, сексуальность и загадочность, а вместо женских хитростей в ход идут грубые методы: наорать, чтобы близкие быстрее шевелились, а потом сорваться и жаловаться на жизнь. Говорить, как устала все для всех делать и не видеть в ответ даже благодарности.

КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ

Многие так живут и уверены, что по-другому и быть не может. Такие женщины все делают ради других: мужа, детей, родных и не получают в ответ ни заботы, ни любви, ни счастья. Тем самым они всем, ради кого стараются, оказывают медвежью услугу, потому что в действительности счастлива та семья, в которой жена и мама счастливая, спокойная, наполненная, способная на объятия, на поддержку, на поцелуи и улыбку своим родным.

Вот несколько советов о том, как сохранить женскую энергию:

1. Соблюдать баланс между хочу и надо. Как минимум он должен быть равен, потому что количество растраченной энергии должно быть равно количеству полученной, иначе вы берете у своего организма кредит. А еще лучше, если вещи, которые приносят вам удовольствие, будут занимать больше времени, чем те, которые вы делать вынуждены. Зачастую нужно переложить на мужа обязанности добытчика и серьезно снизить рабочую нагрузку, потому что и там и там быть на высоте невозможно. А семья же важнее?

2. Берегите себя, обязательно высыпаетесь, давайте себе отдыхать, старайтесь больше себя баловать и заниматься теми вещами, которые только для вас, а не снова для кого-то. И если заболели, то болейте в постели, а не махая шваброй.

3. Избавьтесь от перфекционизма. Он приводит только к неврозу, стрессам, а результаты будут те же, потому что насилием из себя сверх возможного не выбить, как ни старайся.

4. Чаще хвалите себя и одобряйте! Обязательно каждый день вспоминайте десять вещей, за которые можно себя похвалить и поблагодарить. Записывайте их в отдельный блокнот.

5. Прихорошитесь! Выходите из дома, понравившейся себе в зеркале. Для этого необязательно тратить много времени и денег, достаточно надеть платье, вымыть голову и подкрасить глаза. Если вы выйдете из дома с улыбкой, то обмениваясь улыбками с прохожими и коллегами, вы наберетесь хорошего настроения и энергии, которая будет с вами весь день.

P.S. Я бы добавила еще правило «полюбите себя», но это совсем не так просто, как звучит! Все равно, что сказать «разбогатейте!» и на этом успокоиться. Поэтому, если у вас есть проблемы с любовью к себе и низкой самооценкой, я приглашаю вас в мой блог в

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