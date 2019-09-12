«Я могу вкалывать и по 100 дней без выходных»: Боярский, Ургант и Селин высказались о четырехдневной рабочей неделе

Санкт-Петербург может стать пилотным городом, на котором испробуют четерыхдневную рабочую неделю. Сократить количество трудовых будней в России предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Идею тут же подхватила кандидат политических наук, заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина, которая заявила, что опробовать инициативу можно на Северной столице. Ведь здесь собраны все отрасли экономики. Ну, а пока чиновники рассуждают, возможно ли выделить еще один выходной россиянам, "КП-Петербург" опросила известных жителей города и узнала, как они относятся к сокращению рабочих дней.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР

- Мне абсолютно все равно. У меня ненормированный рабочий день. Я работаю тогда, когда могу. И всегда с удовольствием. Я могу хоть 300 дней подряд работать. У меня выходных практически не бывает. У нас другая профессия. Мы не завод. А если и завод, то работаем круглосуточно.

Андрей Ургант негативно отнесся к сокращению рабочих днейФото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Ургант, актер, телеведущий

- У меня по поводу этой инициативы мнение абсолютно негативное. Это значит, страна расписывается в том, что она банкротится. Четырехдневная рабочая неделя - значит, нет рабочих мест. Значит, у нас безработица - и уже даже не скрытая, а явная. Вот такие выводы.

Илья Стогов, писатель

- Я к этому отношусь очень положительно, потому что от работы кони дохнут!

Антон Повзун, главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

- Мы при пятидневной рабочей неделе в хвосте по развитию экономики. А уж при четырехдневной неделе при нашей производительности труда мы будем на самых последних местах. На медицине это отразится точно также как и на любой другой отрасли. Чтобы обеспечить четырехдневную рабочую неделю, нужно для начала поднять производительность труда. А это напрямую коррелируется со всеми остальными аспектами: оснащенностью оборудованием, количеством ставок, уровнем оплаты и эффективностью оказания медпомощи. Когда эти параметры возрастут, можно будет о чем-то говорить. А пока это преждевременно

Актер Селин не против сокращения рабочей неделиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сергей Селин, заслуженный артист России:

- Для меня лично эта тема неактуальна потому, что я всю жизнь работаю по ненормированному графику. Но вы знаете, пусть, пусть вводят четырехдневку. Будет еще один выходной - будет гораздо меньше машин на улицах, да и вообще городу будет полегче дышать.

Билли Новик, музыкант, основатель группы Billy's Band:

- Для разных регионов по-разному: для Москвы, может, и хорошо, а для других городов не очень. Судя по Петербургу, у нас и так люди работают довольно вяло. Поэтому если они работают с низкой производительностью труда, то тогда ее можно, наоборот, наращивать за счет рабочих дней в неделю. А многие у нас работают и по семь дней. Можно установить хоть один день в неделю, но что будет в реальной жизни – это уже на усмотрение самих граждан.

А как вы относитесь к сокращению трудовых дней? Свои ответы оставляйте в комментариях.

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