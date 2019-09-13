Смольный выпустил инструкцию, как посадить дерево в Петербурге и не нарушить закон

В Смольном разработали инструкцию, как обычному горожанину посадить дерево в Петербурге и не нарваться на штраф. Комитет по благоустройству опубликовал четыре пункта, при соблюдении которых «ваш» саженец не станет автоматически сорняком и получит шанс вырасти во взрослое дерево.

Главное требование – высаживать деревья в городе, будь то двор или Невский проспект, можно только с разрешения Комитета по благоустройству, районной администрации и муниципалов. Каждая из этих структур отвечает за свои зеленые участки, и уточнить, с кем именно согласовывать посадки, можно в системе РГИС.

Второе правило звучит как «не нарушь строительные нормы». Оно объясняет, почему озеленять город без разрешения небезопасно.

– Утверждены минимальные расстояния от зданий и сооружений. Запрещается высаживать деревья там, где под землей проходят инженерные коммуникации. Поэтому для посадки даже одного дерева требуется получить ордер Государственной административно-технической инспекции, – предупреждают в ведомстве. – В городских парках деревья растут не хаотично: где и какие породы должны быть высажены, определяют дендропроекты.

Третье правило касается самих саженцев. Они должны соответствовать ГОСТу, быть здоровыми и красивыми. Важно, что в понятие правильного саженца входит не только посадочный материал, но и процесс его высадки и дальнейший уход.

– В Петербурге высаживают семнадцать пород деревьев, самая популярная – липа, – отмечают в инструкции. – Но есть и клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени, дубы.

Последнее, четвертое, правило призывает помнить об агротехнических сроках: обычно деревья сажают осенью и весной – в конце сентября и октябре, а также апреле и начале мая.

САЖЕНЕЦ ПО ГОСТУ – ЭТО:

– симметричная крона,

– здоровая развитая корневая система,

– если речь о городских объектах, то третья-пятая крупность – минимум три с половиной метра в высоту,

– колья вокруг, к которым дерево привязано шпагатом,

– мешковина на стволе в месте крепления,

– подсыпка осевшей земли после первого полива, создание приствольной лунки,

– переподвязка, подкормка и полив в течение трех лет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Мария ТИНИКА, создательница движения «Деревья Петербурга»:

– Хорошо, что такая инструкция появилась. Но она вызывает много вопросов. Непонятно, почему теперь используют семнадцать пород деревьев, если раньше речь шла о двадцати. Требования «саженцев по ГОСТу» наталкиваются на то, что мы видим на улицах: сам город высаживает описанные в инструкции деревья далеко не всегда.

Недоумение вызывает и упоминание строительных норм. Во-первых, комитет высаживает деревья зачастую не в рамках благоустройства, а в рамках ремонта, и тогда согласований с другими структурами не требуется. Во-вторых, когда обычным петербуржцам отказываются в посадках, обычно ссылаются на охранные зоны. В-третьих, ни по каким открытым источникам невозможно определить, где какие коммуникации проходят. А единой карты коммуникаций просто нет.

Дендропроект – как с ним ознакомиться? У кого спросить, какие места в нем «освободились» и какие породы деревьев, согласно нему, в каком парке можно посадить? Словом, где и что можно посадить, петербуржцы по-прежнему не знают. Снять вопрос призвана общегородская инвентаризация деревьев. Но, как мне известно, в систему ТОРИС деревья на данный момент вносит только один из восемнадцати районов города.

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