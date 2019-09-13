Папуасы заговорят по-русски благодаря прапраправнуку Миклухо-Маклая

Совсем скоро команда Фонда имени Миклухо-Маклая поедет в Новую Гвинею, чтобы научить папуасов говорить на русском языке. Экспедицию возглавит потомок и полный тезка русского этнографа, чье имя носит фонд. Его руководитель - современный Николай Миклухо-Маклай, приходится исследователю прапраправнуком, и ему очень важно, чтобы дело предка не было забыто. Именно при его родственнике почти 150 лет назад на этом острове прозвучали русские слова, некоторые из которых аборигены помнят по сей день.

- Они знают слова «кукуруза» и «топор», - смеется Николай. - К слову, топор первым им привез Миклухо-Маклай. Папуасы тогда даже не знали, что такое железо, и использовали в быту только каменные инструменты.

Николай Миклухо-Маклай выступил на пресс-конференции в Петербурге, где заявил о начале экспедиции в Новую Гвинею.Фото: Олег ЗОЛОТО

Начинание своего предка Николай решил продолжить в XXI веке. Впервые он сам познакомился с населением в 2017-м, спустя два года поехал еще раз наводить мосты. А в этот раз фонд по инициативе самих новогвинейцев откроет там первые российские культурно-образовательные центры и запустит специальный образовательный проект. Он будет состоять из различных выставок, лекций и конференций, посвященных исследованиям русских ученых и путешественников. По словам Николая, на одной из конференций выступит с докладом потомок папуаса, который столетия назад встречал в Новой Гвинее его прапрапрадеда - Асель Туй.

Программа обучения стартует 20 сентября. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1871 году 25-летний Миклухо-Маклай высадился в Новой Гвинее на Берегу Рай, который ранее назывался Берег Маклая. Кстати, участники экспедиции, помимо обучения, займутся еще и восстановлением русских географических названий на карте мира. До конца 2020 года ученые нанесут на виртуальную карту мира 50 русских названий, о которых сегодня никто даже не помнит.