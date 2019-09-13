2019-09-13T15:21:56+03:00
Общество

В Петербурге будут готовить магистров в сфере цифровой экономики

Образовательную программу представят 16 сентября
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Выпускники программы смогут управлять финансами в современной цифровой среде.Выпускники программы смогут управлять финансами в современной цифровой среде.
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Новую магистерскую программу «Управление финансами в цифровой экономике анонсируют в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) 16 сентября.

Цель программы — подготовить высококвалифицированных специалистов в области управления финансами в современной цифровой среде. Предполагается, что выпускники приобретут компетенции в области стратегического управления финансами, инвестициями и бизнес-процессами на основе применения нейросетей, цифровых платформ, сервисов и других инновационных методов.

Презентация программы начнётся с лекции «Тотальная цифровизация в эпоху клиентоцентричных экономик. Что это означает для государств, бизнеса и человека». Перед аудиторией выступит руководитель нового направления Алексей Минин — директор венчурного фонда по созданию Цифровых Продуктов и Цифровых Сервисов. После лекции пройдёт дискуссия о новых вызовах, которые ставит современная цифровая среда перед сферой управления финансами и кибербезопасности, и требованиях, предъявляемых экономикой к компетенциям выпускников вузов.

В обсуждении примут участие научный руководитель программы, доктор экономических наук, профессор СПбУТУиЭ Владимир Кунин, советник заместителя председателя правления Банка Санкт-Петербург Михаил Гаврилов, директор по развитию Сообщества организаций бизнес-ангелов Луиза Александрова, руководитель Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства РАН Владимир Суровцев, а также представители бизнес-сообщества и руководители банковских организаций.

СПРАВКА

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики — крупнейший негосударственный вуз Северо-Запада России, работающий под научно-методическим руководством РАН. В университете более 70 образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного образования (бизнес-образования) в сферах экономики, менеджмента, государственного управления, интернет-технологий, юриспруденции, рекламы и PR, маркетинга, лингвистики, гостиничного дела и туризма, управления персоналом, психологии и педагогики и даже книгоиздательского дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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