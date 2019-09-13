«Комсомольская правда» вошла в шорт-лист премии PROBA Awards 2019

Стали известны имена финалистов XX международной премии PROBA Awards 2019. На право называться «Специалистом года» в этом году претендуют: Игорь Иванов («СТС-медиа»), Олег Полетаев («Цифровая экономика»), Анастасия Хутько («Ernst & Young»), Ирина Бахтина («Unilever»). Победителя в данной номинации определит очная защита 26 сентября в Петербурге в рамках первого дня международного форума Baltic Weekend.

Также одним из финалистов стал Издательский Дом «Комсомольская правда», который вошел в шорт-лист с мультимедийным проектом «Летописцы подвига. Кино и журналистика во время блокады».

Полный шорт-лист опубликован на официальном сайте премии PROBA Awards.

Напомним, что 2019 год стал беспрецедентным по количеству заявок в конкурс. Итоговое количество участников составило 367 проектов.

В честь юбилея PROBA Awards партнером премии в этом году стала компания «Балтика».

Нововведение этого года – специальная номинация Государственного Эрмитажа: «Выбор Государственного Эрмитажа». Финалисты данной номинации будут объявлены отдельно.

Имена всех победителей назовут 26 сентября на церемонии награждения PROBA Awards в Государственном Эрмитаже.

СПРАВКА

PROBA Awards – важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связи с общественностью. Учрежденный в 2000 году, конкурс нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск выдающихся специалистов отрасли и самых громких коммуникационных проектов.

Ежегодно в жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций.

Комсомольская правда стала финалистом/ прошла в шорт лист с мультимедийным блокадным проектом - Летописцы подвига. Кино и журналистика во время блокады.