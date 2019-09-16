2019-09-16T08:55:38+03:00
Происшествия

В небе над Финским заливом в Санкт-Петербурге пронеслись смерчи

Жители города побаиваются погодного апокалипсиса от этой осени [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В небе над Петербургом гуляли смерчиВ небе над Петербургом гуляли смерчиФото: СОЦСЕТИ
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Бабье лето 2019 в Санкт-Петербурге закончилось очень неожиданно и резко. Вслед за аномальной жарой в 26 градусов, вдруг, всего плюс 14, проливные, бесконечные дожди и штормовой ветер. Погода разбушевалась не на шутку. В воскресенье, 15 сентября, около в Финском заливе около семи вечера бушевали смерчи. Очевидцы видели, как несколько воронок гуляют над волнистым заливом на фоне мрачного неба в районе поселка Ушково Курортного района и поделились видео в сети. Однако многие петербуржцы, привыкшие к непредсказуемой погоде Северной столицы, отнеслись к кадрам без паники и даже с юмором.

- Ждем дождик с корюшкой, - пошутил один петербуржец.

- Главное, чтоб мальками не моросило, - подхватил ему в ответ другой петербуржец.

Смерч в Финском заливе в Петербурге 15.09.2019.

Также некоторые рассказали, что тоже видели это смерч и отметили, что прошел она «также быстро, как пролетели выходные». Стойкие ко всему петербуржцы отметили, что это просто ветерок.

Горожане все же не особо впечатались размерами смерчей Фото: СОЦСЕТИ

Горожане все же не особо впечатались размерами смерчейФото: СОЦСЕТИ

Разумеется, не обошлось и без восторгов красотой и мощностью природы. Но все же большинство со вздохом отметили, что надо ждать апокалипсис это осенью Петербурге.

Напомним, что вчера уровень воды приблизился к опасной отметке 160 сантиметров над нулем Кронштадтского футштока, из-за чего закрыли створы дамбы, чтобы предотвратить наводнение.

Смерч над Финским заливом в Ушково 15 сентября 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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