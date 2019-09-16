Семь фур ежедневно: Объем «черного» рынка сигарет в Петербурге составляет пять миллиардов рублей

По данным агентства Kantar TNS в апреле 2019 на долю нелегальных сигарет - всех тех, от реализации которых не уплачивается акциз, таможенные платежи, НДС - приходилось 10,3% российского рынка. В Петербурге объем «черного» рынка за несколько лет увеличился в 4-5 раз и по некоторым оценкам составляет свыше 5 миллиардов рублей. Сегодня купить нелегальные сигареты можно по всему городу, причем не только на окраинах.

Нелегальные сигареты подрывают госполитику по борьбу с курением и, в частности, провоцируют рост подросткового курения. Фальсификат, из подпольных производств, может быть опасен для потребителя. В нелегальных сигаретах находили посторонние опасные вещества, предметы и примеси.

О том, как бороться с этой проблемой говорили в эфире радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM с заместителем председателя комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Марией Филипповой и депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Цивилевым.

- Почему «черный» рынок сигарет стал проблемой?

Алексей Цивилев: В 2016 оборот нелегальных сигарет в Петербурге составлял 1%. Сейчас он уже достигает 5%, а в целом по стране есть регионы, где эта отметка превышает 15%. То есть в стране уже выстроена экономическая модель, позволяющая пренебрегать действующими правовыми нормами в сфере торговли и обманывать государство.

- При этом нелегальные сигареты стоят вдвое дешевле. Почему я, как потребитель, должна платить больше и думать о потерях государства и акцизных марках?

А.Ц.: Потребитель всегда идет по пути меньшего сопротивления, и нам сложно объяснить ему, что покупка нелегальных сигарет – это, прежде всего, потеря рабочих мест по всей России. Сейчас это не его проблема, но она может коснуться его через какое-то время. А что такое акциз? Это зарплаты учителей, врачей и всех работников социальной сферы, включая пенсионеров.

- Мне интересно, как эта проблема выглядит в глазах представителя Торгово-промышленной палаты. Мария, как вы объясните, почему потребителю следует отказаться от поддельных сигарет?

Мария Филлипова: Если сигареты покупаются на нелегальных точках, не имеющих торгового разрешения и систем прослеживания, покупатели не могут быть застрахованы от потенциального вреда этой продукции. И даже не могут предъявить претензию. Поэтому кроме социального, эта проблема имеет и персональный аспект.

- Объясните, как распознать поддельные сигареты. Нелегальная сигарета курится так же, как и легальная...

А.Ц.: Представьте себе, в Беларуси производится 30 миллионов сигарет при внутреннем потреблении — 10 миллионов. Остальные 20 миллионов сигарет едут в Россию. Ежедневно в Петербург нелегально ввозится 7-8 таких фур…. Механизм тот же, что и в производстве поддельных айфонов в Китае. Проверки качества таких сигарет не существует.

М.Ф.: И подделка (контрафакт), и качественный товар, не находящийся на учете — зло для региона или страны в целом. В поддельной сигарете может использоваться более дешевое сырье. Чтобы снизить издержки производства и получить максимальную выгоду, могут не соблюдаться регламенты, нормы и требования, предусмотренные законодательством. Это делает подделку выгодным бизнесом.

Еще есть неучтенный оборот. Сигареты произведены на хорошем заводе, но не учтены в системе. С них тоже не уплачивается акциз, и это удешевляет его стоимость, давая продавцу больше зарабатывать.

А.Ц.: Заказ сигарет через Интернет, из-за рубежа — это в своем роде тоже незаконная торговля, потому что этот товар не обладает акцизом.. Это тот самый неучтенный оборот. Непонятно, как эти сигареты доставляются в Россию, непонятно, как они пересекают границу страны, но понятно, что деньги от них не идут в бюджет нашей страны.

- Как нам не попасться на нелегальные сигареты? Что о них нужно знать потребителю?

М.Ф.: Нужно знать, где их покупать. Торговые сети и несетевые магазины, работающие на своих постоянных клиентов, всегда соблюдают требования законодательства, хотя это долго и трудно. Если вы покупаете сигареты в ларьке, где вообще-то торговля табаком запрещена, рискуете.

- Но в Апраксином дворе продаются любые сигареты по потрясающим ценам...

А.Ц.: Это известная точка в городе. Там продают не только нелегальные сигареты, но и спайс, насвай и даже мак. Шум уже был по этому поводу пару лет назад, но торговля никуда не делась, на все это закрывают глаза, потому что там крутятся сумасшедшие деньги. Экономическая модель выстроена и, чтобы её разрушить, нужна правовая поддержка.

- Что конкретно можно предпринять?

А.Ц.: Необходим диалог торговых сетей. Они должны посчитать свои убытки, чтобы мы увидели их потери. Далее – выходить с МВД на городские власти, чтобы в Петербурге и Ленобласти эти точки ликвидировались. Они должны знать, что к ним будут приходить каждый день до тех пор, пока они не прекратят заниматься контрафактом.