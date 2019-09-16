«Улетела, костлявая»: Зловещая фигура смерти с косой исчезла в Архангельске

Жители Архангельска прогнали смерть с улиц своего города, украв деревянную фигуру костлявой, которая была установлена на проспекте Ленинградский в качестве дорожного знака. Простояла на своем месте пугающая скульптура всего лишь около суток. Инициативой местных чиновников скелет в черном балахоне с косой и дорожным знаком в руках был установлен в пятницу, 13 сентября. А в субботу вечером, 14 сентября, его уже и след простыл.

- Вчера вечером с проспекта Ленинградский у ТЦ «Макси» исчезла установленная муниципалитетом фигура, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости. Администрацией округа готовится заявление в полицию, - сообщается в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники грозятся, что забравшие городское имущество столкнутся с уголовной ответственностью. Однако сами местные жители радуются тому, что «костлявая улетела». Многие возмущены идеей установки смерти на обочине дороги, так как это вызывает только негатив, страх и ужас у многих людей, тем более маленьких детей, которые приходят в соседний ТЦ с родителями.

- С этической точки зрения ставить образ смерти на место, где погибли люди крайне ужасно. У кого-то здесь погибли близкие. Помимо этого, множество суеверных людей считают, что образ смерти притягивает горе. Маленькие дети в ужасе от этой скульптуры. Также она отвлекает внимание водителя от дороги, - заявила одна из жительниц Архангельска.

Горожане выразили надежду, что полиция не найдет краденную фигуру смерти и она никогда не вернется на дороги Архангельска. Вместо костлявой с косой они посоветовали лучше установить больше светофоров, которые действительно регулируют движение.