Петербургский музыкант сыграл на рояле в живописном каньоне Карелии

Удивительной красоты зрелище наблюдала публика на концерте петербургского музыканта Павла Андреева, который он дал 7 сентября в Горном Парке Рускеала в Карелии. Одним из его организаторов выступило туристическое агентство Санкт-Петербурга «СканТур». В этот день пианист представил программу «Рояль в каньоне. Танец жизни».

Более 2000 зрителей собрались вокруг Мраморного каньона, чтобы насладиться произведениями петербуржца под открытым небом. Место для выступления артист выбрал не случайно, поскольку каждый, кто хоть раз здесь бывал, оставался под впечатлением от красоты этого туристического объекта.

Павел Андреев хорошо знаком ценителям музыки своим проектом «Рояль на свободе», целью которого артист видел в восстановлении связи человека с природой. Проект пользовался большой популярностью у слушателей и был отмечен Гран-При на Всероссийской премии «Маршрут года». Возвращение проекта вызвало широкий резонанс среди почитателей искусства в разных уголках Земли.

В этом году на концерте Павла Андреева прозвучали композиции из нового альбома «Танец жизни» несколько из них он исполнил совместно со скрипачом Мариинского театра Андреем Проказиным.

Автор фото:Максим Морозов.

Гостям концерта пришелся по душе удивительный дуэт рояли и скрипки, а также никого не оставило равнодушными великолепие Мраморного каньона в лучах художественной подсветки, которую впервые после летнего перерыва включили в парке с приходом сумерек. В окружении свежего карельского воздуха, чистого звездного неба, шума листва в единении с музыкой присутствующие получили исключительное эстетическое удовольствие.

В рамках партнерства Горного парка Рускеала и РЖД специально для гостей из Петербурга в день концерта пустили дополнительную скоростную «Ласточку». Поезд доставил слушателей прямо до платформы Горного Парка Рускеала и обратно в город на Неве после выступления музыканта.

Гости концерта также имели возможность воспользоваться услугами регулярных рейсов «Ласточки» до Сортавала с пересадкой на знаменитый Ретропоезд, курсирующий ежедневно между станциями Сортавала и Горный Парк Рускеала.

Концерт в каньоне стал завершающим аккордом летнего сезона в Рускеала. Однако, по словам руководства Парка, событийный туризм был и остается приоритетным направлением развития, поэтому даже с наступлением холодов парк не перестанет радовать гостей новыми яркими мероприятиями. Помимо традиционных новогодних праздников во время Рождественских каникул, в феврале 2020 года там состоится ставший уже традиционным Фестиваль ледовых скульптур.

Ксения Алешина