Зима близко: Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Санкт-Петербурге

Вчера, 15 сентября, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил москвичам пренеприятнейшее известие: по его словам, уже к следующим выходным кое-где в столице может пройти мокрый снег. И пусть он будет «исключительно символическим и незначительным», факт остается фактом. В свете этого и резкого похолодания в городе на Неве мы решили связаться с местными погодными экспертами и разузнать, стоит ли Санкт-Петербургу готовиться к ранним снегопадам.

- В Санкт-Петербурге в конце недели снега стопроцентно не будет, - заявил КП-Петербург доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Снег зависит от направления циклонов. Если они движутся с запада, то все нормально. Но иногда циклоны заходят к нам с северо-запада, из Норвежского моря, со стороны острова Шпицберген. Вот тогда да, тогда может пойти снег.

Снегопадов пока опасаться не стоит, а вот первые легкие заморозки, если верить прогнозу погоды, могут ударить уже в ближайшее время.Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрогнозировать такие циклоны, продолжает наш собеседник, довольно сложно. Однако до конца сентября их появление остается маловероятным.

- Вообще же вся наша погода сейчас движется в сторону глобального потепления, - добавляет Малинин. – И связано оно в первую очередь с зимним периодом. То есть, зимы укорачиваются, морозных дней становится меньше, чем раньше. Поэтому снег действительно может выпасть и рано, но будет он, скорее всего, чисто символическим – покружится и сойдет.