2019-09-16T17:31:26+03:00
Досуг

Движфест пройдет в Севкабель порт 5 сентября

Выступят звезды Русского радио
Поделиться:
Посетителей фестиваля ждут интерактивные зоны, #движквест, лаунж - пространства и выступления любимых артистов!Посетителей фестиваля ждут интерактивные зоны, #движквест, лаунж - пространства и выступления любимых артистов!
Изменить размер текста:

5 сентября на площадке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге при поддержке Русского Радио пройдет фестиваль музыки и активного образа жизни - #ДВИЖФЕСТ! Посетителей фестиваля ждут интерактивные зоны, #движквест, лаунж - пространства и выступления любимых артистов!

В рамках фестиваля можно будет погрузиться в VR games, пройти полосу препятствий на радиоуправляемых внедорожниках, научиться пилотировать дрон, покататься на необычных разновидностях велосипедов, попробовать свои силы на слэклайне или балансборде или поучаствовать во множестве других активностей.

На сцене фестиваля выступят: Владимир Пресняков, MARUV, Звонкий, ЮрКисс, Жуки, Ногу Свело, ВладиМир, Маша Вебер, Земляне, Леприконсы и другие звезды Русского Радио.

5 сентября, Кожевенная линия 40, Севкабель порт, 16.00.

Вход Свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково
У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса
Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной
В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки
Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве
Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции
Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»
Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе
Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры
Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник
Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, сутки блуждавшую в дождливом лесу под Кингисеппом
Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке
11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте