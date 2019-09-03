Движфест пройдет в Севкабель порт 5 сентября

5 сентября на площадке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге при поддержке Русского Радио пройдет фестиваль музыки и активного образа жизни - #ДВИЖФЕСТ! Посетителей фестиваля ждут интерактивные зоны, #движквест, лаунж - пространства и выступления любимых артистов!

В рамках фестиваля можно будет погрузиться в VR games, пройти полосу препятствий на радиоуправляемых внедорожниках, научиться пилотировать дрон, покататься на необычных разновидностях велосипедов, попробовать свои силы на слэклайне или балансборде или поучаствовать во множестве других активностей.

На сцене фестиваля выступят: Владимир Пресняков, MARUV, Звонкий, ЮрКисс, Жуки, Ногу Свело, ВладиМир, Маша Вебер, Земляне, Леприконсы и другие звезды Русского Радио.

5 сентября, Кожевенная линия 40, Севкабель порт, 16.00.

Вход Свободный!