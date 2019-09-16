Берегите сердце: синоптики предупредили петербуржцев об опасном погодном явлении

По Санкт-Петербург и Москве в течение нескольких ближайших дней пройдет «барическая пила». Так на научном языке называют резкие и частые колебания атмосферного давления – считается, что из-за них у метеозависимых людей могут обостряться заболевания сердца и сосудов.

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- «Барическую пилу» к нам принесут циклоны, которые будут идти друг за дружкой из Норвежского моря, - отмечает доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – То есть, пришел циклончик – давление упало, чуть-чуть отошел в сторону – поднялось. И так несколько раз подряд.

Колебания давления, по словам нашего собеседника, в такие периоды могут составлять от пяти до десяти миллибар – это от трех до семи с небольшим миллиметров ртутного столба соответственно. Меняться показатели, по предварительному прогнозу, будут раз в два-три дня.

- Продлится это, скорее всего, до начала следующей недели, - продолжает Малинин. – Дальше ожидается улучшение погоды: стабилизация давления и повышение температуры местами до + 16 градусов.

По словам врачей, опасаться стоит не "пилы", а резких перепадов температуры - на их фоне могут развиваться вирусные инфекции и обостряться заболевания сосудов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кое-кто в свете таких новостей уже поспешил напугать петербуржцев проблемами с сердцем и сосудами, которые перепады атмосферного давления якобы могут спровоцировать. Спешим успокоить: по словам медиков, на состояние здоровья людей влияют не столько колебания давления, сколько постоянные разговоры о них. Мы в это верим, и это случается – так можно сформулировать короче.

- Для официальной медицинской науки этот вопрос по-прежнему остается открытым, - отмечает доктор медицинских наук, невролог, профессор, Галина Пенина. – Стандартно мы обычно говорим, что чувствовать себя хуже во время подобных явлений могут люди с сосудистыми заболевания: например, гипертоники. А по жизни на колебания погоды реагируют, например, больные с таким синдромом, как миастения – повышенная мышечная утомляемость. Но я не уверена, что это происходит именно из-за перепадов давления – ведь на практике мы можем иметь дело с целым рядом факторов, от скачков температуры до изменения продолжительности светового дня.

Другими словами, не забывайте вовремя принимать необходимые лекарства, соблюдайте рекомендации врача – и любые «барические пилы» обойдут вас стороной.

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