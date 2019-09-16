2019-09-16T20:11:08+03:00
Спорт

Теннисист Даниил Медведев: Самый ценный совет я получил от жены

После свадьбы карьера 23-летнего спортсмена стремительно пошла вверх [фото, видео]
Артем КУЗЬМИН
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Даниил Медведев - самый популярный на сегодня теннисист России.Даниил Медведев - самый популярный на сегодня теннисист России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Самый популярный на сегодня теннисист России – 23-летний Даниил Медведев. Буквально неделю назад он играл в финале одного из четырех самых престижных турниров мира, после которого о нем заговорил весь мир. Как он сражался на корте с великим Рафаэлем Надалем! Даже фанаты его соперника аплодировали стоя. В финале турнира Большого шлема наши спортсмены не выступали 14 лет! В 2005 году был Марат Сафин, а теперь у нас новый кумир. Сейчас он уже находится в Петербурге, где готовится к старту на St. Petersburg Open 2019. После жеребьевки Даниил рассказал журналистам об усталости, как его мотивирует жена и как справляется со свалившейся на него славой.

– Даниил, как вы себя чувствуете после столь напряженного месяца? (Даниил сыграл в четырех финалах, включая решающий матч против Надаля на US Open)

– На самом деле очень хорошо (улыбается). Мы с женой съездили в Черногорию на три дня, немного отдохнули и прилетели в Петербург. Настрой у меня боевой, по ощущениям ничего не болит. Осталось успеть набрать форму, но, думаю, что этих дней хватит.

Даниил Медведев pа 2019 год суммарно заработал свыше пяти миллионов долларов. Фото: REUTERS

Даниил Медведев pа 2019 год суммарно заработал свыше пяти миллионов долларов.Фото: REUTERS

- Наверняка, Вы были уставшим после того 5-часового матча. Как перезагружались?

– Я не играл в теннис неделю. В прошлое воскресенье был финал, и вот только накануне старта St. Petersburg Open 2019 я в первый раз тренировался после того самого финала. В любом случае, я читал новости, смотрел разные видео на теннисную тему, поэтому ракетку теннисную я видел, но старался видеть ее как можно меньше.

– Против вас играл великий и могучий Рафаэль Надаль на US Open, какие у вас были чувства, когда вы выходили на корт?

– Нет, совершенно не тряслись коленки, потому что все, чего я добиваюсь, и каждый матч, который я играю – я этого хочу, я для этого много работаю. Я просто был очень рад играть на корте в присутствии двадцати тысяч болельщиков, которые жаждали увидеть борьбу. И в итоге именно поэтому в третьем сете, даже когда он вел с брейком, я боролся за каждый мяч, потому что это то, для чего я там был — вы сами видели, какой матч получился! Я совершенно не боялся: хотел дать Надалю бой, и в итоге у меня это получилось, хоть я и был близок к тому, чтобы проиграть без боя.

Даниил признается, что для него самое главное после свалившейся на него славы оставаться тем же человеком, каким он был до этого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Даниил признается, что для него самое главное после свалившейся на него славы оставаться тем же человеком, каким он был до этого.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СЛАВА МЕНЯ НЕ ИЗМЕНИЛА»

– На вас свалился груз популярности. Как вы справляетесь с повышенным вниманием?

– Нет смысла скрывать или врать, что ничего этого нет. Но для меня самое главное с близкими людьми в жизни оставаться тем же человеком, каким я был. Это самое главное. Тогда это поможет и на том же теннисном корте, потому что ты будешь знать, что тебя эта слава и популярность не изменили.

– Как вы оцениваете результаты жеребьевки St. Petersburg Open 2019 и свои перспективы конкретно на этом турнире?

– На самом деле, интересная жеребьевка. Всего в турнире участвуют четыре российских теннисиста, и три из них находятся в одной четверти сетки. То есть, может быть много российских дерби. Месяц назад я играл с Кареном Хачановым (9-я ракетка мира) и с Андреем Рублевым, сейчас в моей части сетки опять россияне — Женя Донской, тот же Рублев. Это непростая сетка, но, надеюсь, интересная для зрителей — не только тех, кто на стадионе, но и для телезрителей. Мне главное успеть набрать форму. Думаю, я с этим справлюсь, Посмотрим в первом круге, смогу я это сделать или нет.

– Вы были в четырех подряд финалах в Америке, но еще пока ни разу не были в финалах на турнирах в России, ваш максимальный результат — полуфинал в Москве. Насколько это важно для вас — выиграть турнир на Родине?

– Для меня всегда первейшая задача – побеждать в каждом матче, в котором я играю. Естественно очень хочется на Родине для начала хотя бы попасть в финал, а потом и постараться выиграть турнир. Я всегда любил играть в России, все мои первые самые лучшие результаты были в России. Я помню здесь, в Санкт-Петербурге, несколько лет назад прошел квалификацию, потом прошел первый круг «основы», обыграв Бублика, и проиграл Александру Звереву в матче, в котором в принципе мог бы взять хотя бы один сет, это точно. Как я говорил, я обожаю играть в России. Надеюсь, будет большая поддержка, много зрителей, и надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис.

– Журналисты часто отмечают, что вы окончили физико-математический лицей, и что это образование вам очень помогает на корте. Это действительно так?

– Я не знаю. Мне тяжело ответить, помогает ли мне это на корте. Не могу сказать, выбирал бы я так хорошо тактику или мог бы ее так менять во время матча, находить слабые стороны у соперника, если бы я там не учился – я не могу на этот вопрос ответить, потому что по факту я там учился и не могу этого изменить. В любом случае, я думаю, что это мне помогло во многих других сферах жизни, даже необязательно в теннисе.

СУПРУГА КАК МУЗА

– Ваша жена всегда очень сдержанно реагирует, когда смотрит ваши матчи. А после игры она эмоционально себя ведет, может, кричит на вас?

– Она сама играла в теннис, лет до восемнадцати — и играла, в принципе, неплохо. Я не скажу точно, какое место она занимала в сотке (российского) рейтинга. По-моему, даже 50-е или 60-е. Но она все-таки понимает теннис на том уровне, на котором нахожусь я… А насчет эмоций во время матча: так получается, что чем меньше их я испытываю во время матча, тем лучше для меня. Вся моя команда это знает - я не буду нервничать, не буду заводиться… Мы работаем на благо друг друга. И после матчей она, естественно, может что-то мне сказать, но нет — она не кричит на меня, такого не было.

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– Какой самый ценный совет в плане тенниса она вам дала?

– Расскажу одну историю про то, как я в прошлом сезоне играл турнир в Вашингтоне, это было всего лишь год назад. Я тренировался с Люка Пуйем (французский теннисист, №26 мирового рейтинга — ред.), мы играли на счет. И, видимо, что-то не пошло у меня в этот день, я проиграл со счетом 6:0. В принципе, борясь за каждое очко, старался выиграть, но проиграл всухую. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и все время говорила: «Ты можешь быть топ-10, ты можешь играть лучше». Я говорю: «Но как?! Тяжело!». Ходил всю тренировку и говорил: «Куда я там попаду, в какой такой топ-10?! Посмотри, как люди играют, а я не могу ни одного гейма взять». Но самый ценный совет — это даже не совет. Самое главное — то, что она верила в меня, она все время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И вот я в топ-10 (сейчас Медведев занимает четвертое место в мировом рейтинге — ред.).

КОНКРЕТНО

Имя соперника Даниила Медведева и дата, когда он с ним встретится, станут известны только после отборочных матчей турнира. Следите за подробностями соревнований на сайте spb.kp.ru

Видеообзор финала US Open 2019 Даниил Медведев - Рафаэль Надаль 8 сентября 2019.Лучшие моменты финального матча US Open 2019 среди мужчин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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