Доброе дело в команде: Петербуржцы поборются за Кубок Чистоты

21 сентября по всей планете пройдет Всемирный день чистоты. И десятки тысяч людей выйдут на экологические акции. Ведь чтобы Земле легче дышалось и лучше жилось, начинать нужно с себя. Петербург тоже не остается в стороне от проблем экологии. В этот день в городе пройдут 12 «Чистых Игр». Рассказываем, что это такое, зачем они нужны и как принять участие.

Прибрежные зоны, леса, парки и сады – излюбленные места для прогулок. Вот только многие считают, что отдыхать – это весело, а убирать за собой – не очень. Но только не на «Чистых Играх»! Помочь планете, да еще и развлечься? Да! Это возможно на уникальном мероприятии – командных соревнованиях по очистке территорий и разделению отходов с квестом, загадками и призами.

«Чистые Игры» зародились в Петербурге пять лет назад. А 21 сентября они пройдут не только в Северной столице, но и в 70 городах по всей стране. На этот раз – в рамках Всероссийского Осеннего Кубка Чистоты России.

Кроме того, к «Чистым Играм» присоединятся иностранцы. 21 сентября впервые состоится международный турнир под названием «Кубок Чистоты Балтийского моря». Жители Балтийского региона выйдут на борьбу с мусором в Эстонии, Польше, Латвии, Украине, Беларуси и России. Все они виртуально объединятся и будут участвовать в общем онлайн-рейтинге экологического мероприятия.

– Особенно ценным для нас будет первый международный турнир, и Петербург принимает в нем активное участие. Мы долго над этим работали, проводили стажировку для иностранцев. В один день сотни участников в шести странах сделают мир немного чище, задумаются об экологических проблемах, узнают что-то новое и, может быть, в дальнейшем привлекут к этому своих друзей и знакомых. Мне особенно приятно, что мы запустили такую инициативу, и Петербург сыграл в этом немаловажную роль, – рассказал основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

КОНКРЕТНО

Что такое «Чистые Игры»

В Петербурге в этом году «Чистые Игры» состоятся в десяти районах – Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Невском и Приморском. Все участники будут решать экологические задачки, находить артефакты, собирать и сортировать мусор – стекло, металл и пластик отдельно. И получать за это баллы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте мероприятия и в специальном мобильном приложении. В среднем за игру в городе собирают от 1 до 5 тонн мусора. А ситуацию по всей стране покажет общий онлайн-рейтинг по городам. Все собранные в рамках Игр отходы утилизируют, а примерно половину отправят на вторичную переработку.

Как принять участие

Мероприятие это бесплатное, поучаствовать в нем может любой петербуржец. Для этого необходимо сформировать команду – от 2 до 4 человек. Можно заранее зарегистрировать ее на сайте акции cleangames.ru. А можно и объединиться в группы и записаться на месте проведения игры.

Как подготовиться к играм

Никакой специальный инвентарь нести с собой не нужно – его выдадут на мероприятии. Главное – продумать одежду по погоде. Одеться нужно как для посещения леса, чтобы было удобно и не жалко было испачкаться. На случай непогоды на мероприятии будут предусмотрены шатры. Перед началом соревнований участникам проведут инструктаж и разминку.

Чем поможет мобильное приложение

С помощью мобильного сервиса можно будет делать отметки с фотографиями очищенных мест. И получать за это дополнительные баллы. Кроме того, в гаджете можно увидеть карту местности и увидеть, где есть мусор и куда его нужно сдавать. В приложении будет виден и онлайн-рейтинг участников.

– Баллы, которые люди зарабатывают на играх, являются рейтингом. По ним в финале мы определяем победителя и присваиваем 1, 2 и 3 места. Но помимо этого баллы являют игровой валютой, за которую прямо во время игры ты можешь купить какой-то полезный инвентарь для уборки. Например, тележку, чтобы быстрее перевозить мешки с мусором, – рассказывает Дмитрий Иоффе.

НА ЗАМЕТКУ

Участники до 14 лет смогут прийти на игру только в сопровождении взрослого. Это могут быть и родители, и педагоги.

До начала соревнования участников угостят чаем и кофе, а после турнира – их тоже ждет питание. Ведь кто хорошо работает, тот хорошо ест! А все, кто принесет с собой свои кружки для чая, получат дополнительные баллы в игре. И их учтут в финальном рейтинге. Победители соревнования, конечно, получат призы.

Где пройдут «Чистые Игры» в Петербурге 21 сентября:

Выборгский район

Территория поселка Парголово, у Ферменского озера

11:00 - 15:00

Курортный район

Сестрорецк, Тарховский лесопарк, вход с улицы Инструментальщиков (ориентир - Инструментальщиков, 7)

12:00 - 16:00

Василеостровский район

Морская набережная

11:00-15:00

Красносельский район

Южно-Приморский парк (ул. Маршала Захарова 14/1)

11:00-15:00

Колпинский район

Колпино, ул. Октябрьская 4 (ближайший адрес: ул.Октябрьская 4, ТК «Пирамида»)

11:00-14:30

Красногвардейский район

Ржевский лесопарк со стороны улицы Коммуны. На берегу р. Лапка, возле горки. Ближайший адрес: напротив ул. Коммуны, 40

11:00-14:30

Кронштадтский район

Береговая линия вдоль Южной Кронштадтской дороги от КАД до позиций ПВО времен Второй мировой войны

13:00-16:30

Невский район

Рыбацкий проспект, 55, территория вдоль Невы к реке Славянке (игра будет проходить под патронажем Норвежского консульства)

11.00-15.00

Яблоновский сад (Курган), за Ледовым дворцом

11.00-14.00

Кировский район

Парк Александрино, на южной стороне, около спортивного комплекса Газпром

11:00-14:30

Приморский район

Парк озеро Долгое

11:00-15.00

Кировский район

Канонерский остров, д.8

11:00-14:30

КСТАТИ

Проект «Чистые Игры» проходит при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Соорганизатором мероприятия является и Издательский дом «Комсомольская правда».

А генеральным партнером игр выступает компания «Лента». Она присоединилась к акции в прошлом году.

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 129 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 471 509 кв.м.

Кроме того, «Чистые Игры» поддержала компания MARS WRIGLEY, завод которой располагается так же в Санкт-Петербурге.

СКАЗАНО

Юлия АБЛЕЦ, председатель Комитета по молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями:

– Не так много в нашей жизни случаев, когда можно не только весело и с удовольствием провести время, но и сделать что-то полезное. Проект «Чистые Игры» - как раз про это. Когда вы можете быть полезны своему району, своему двору, своему любимому городу. И сделать это весело и задорно. Поэтому ждем всех на «Чистых Играх» 21 сентября!