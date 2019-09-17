2019-09-17T15:17:29+03:00
Спорт

Каждый гол на счету: Новая зарплата Кокорина в «Зените» будет зависеть от его результативности на поле

В клубе решили посмотреть, сможет ли игрок вернуть себе былую форму. Но мечтать об огромной зарплате Александру пока рано
Роман ЛЯЛИНМаксим МИХАЛКО
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Кокорин - снова сине-бело-голубой Фото: ФК "Зенит"Кокорин - снова сине-бело-голубой Фото: ФК "Зенит"
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Александр Кокорин еще вчера был в колонии. А уже сегодня он полноценный игрок топового российского футбольного клуба «Зенит». Падения и взлеты в жизни одного из самых успешных футболистов России начались после пьяной драки, которую футболист устроил вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым в конце прошлого года. Спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы. Но гулянка обернулась настоящим дебошем. Футболисты избили водителя «Первого канала» и затем в кафе ударили стулом федерального чиновника Дениса Пака. В мае футболистов приговорили к 1,5 годам колонии.

Но сидеть «от звонка до звонка» футболисты все же не стали. За хорошее поведение в колонии и положительные характеристики от надзирателей футболистов выпустили условно-досрочно. Казалось, карьера обоих знаменитостей спета. Тем более, что «Краснодар» сразу же объявил, что не желает продлевать контракт с Мамаевым. Но вот Кокорину с любовью своего родного клуба повезло куда больше. Еще до выхода из тюрьмы «Зенит» подписал со своим игроком новый контракт. Поэтому, несмотря на долгий отдых, без работы спортсмен не останется.

После колонии Кокорин поехал домой к семье Фото: REUTERS

После колонии Кокорин поехал домой к семьеФото: REUTERS

- Кокорин и Мамаев вышли в настроении ехать домой к семьям, к родителям, - рассказал «Комсомолке» адвокат Юрий Падалко. - Они пока все поехали в Москву. С Александром накануне был заключен договор с "Зенитом". Контракт я видел, а что дальше - это вопросы к клубу. Александр сказал мне спасибо. Мы пообщаемся позже. Они счастливы. Люди вышли на свободу.

К слову «Зенит» так постарался, что уже даже успел подать заявку на участие Кокорина в этом сезоне российской премьер-лиги. Поэтому вскоре игрок окажется на футбольном поле.- Заявление действительно было подано в установленный срок, - подтвердили в РФС. - Он будет участвовать в играх за «Зенит».

В самом «Зените» не стали скрывать, что драка и колония сильно подмочили репутацию их игрока. Но открещиваться от него не стали.

Кокорина ждут в родном клубе, а вот судьба Мамаева неизвестна Фото: Алана Мамаева

Кокорина ждут в родном клубе, а вот судьба Мамаева неизвестна Фото: Алана Мамаева

- Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, - пояснили в пресс-службе ФК «Зенит». - Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. Мы готовы дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него - покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.

В клубе также напомнили, что Александра Кокорина активно поддерживает и тренер сине-бело-голубых Александр Семак.

- Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс, - пояснили в клубе.

Правда, за время, проведенное в колонии, нападающий все же сильно подешевел. До дебоша трансфер Александра Кокорина оценивался в 8,5 миллиона евро. Сейчас же его стоимость, согласно немецкому порталу трансферов Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Заключение сильно отразилось и на условиях контракта футболиста.

- Базовую зарплату Кокорину дали небольшую, но прогрессивную от результатов, - сообщил «КП» источник. – В скором времени Александр приступит к тренировкам. Скорее всего, это произойдет уже на этой неделе. Встреча с руководством клуба у игрока намечена на ближайшие несколько дней. Контракт заключен до конца сезона.

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Павел Мамаев вышел на свободу в статусе футболиста «Краснодара». Да, клуб сразу заявил, что хочет расторгнуть контракт с провинившимся полузащитником, но не стал этого делать в одностороннем порядке без личного присутствия спортсмена, хотя после объявления приговора имел на это полное право. (подробности)

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО

Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Игроков признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Суд приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения. Кокорин получил на месяц больше. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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