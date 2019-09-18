«Стройтрансгаз» объявил конкурс на снос СКК «Петербургский»

Несмотря на то, что официально ни комитет по градостроительству, ни вообще Смольный не объявляли о том, что СКК «Петербургский» было решено снести, на портале для размещения торгов группы «Газпромбанка» уже появился лот на демонтаж здания. Конкурс объявило АО «Стройтрансгаз» накануне во вторник, 17 сентября 2019 года». Уже имеется техническое задание, однако стоимость контакта пока что не раскрывается.

- Необходимо демонтировать окна и витражи, внутренний каркас основного здания и железобетонных конструкций, лестниц и наружных дверей, - говорится в техническом задании лота.

Предполагается, что из подземного этажа необходимо будет вынести все инженерные сети, коммуникации и перегородки. Все то что находится выше подземного этажа: двери, окна, мебель, любое движимое имущество, также подлежит выносу из здания, в том числе подвесные потолки и напольное покрытие.

Также в задании указано, что подрядчик должен будет демонтировать зрительские кресла, конструкции ходовых мостиков и элементы трибуны.

Надо отметить, что прием заявок на лот будет закончен 26-го сентября, а через два месяца будет объявлен победитель конкурса. Неужели это означает, что СКК «Петербургский» просто разберут по частям, так и не признав его объектом культурного и исторического наследия города на Неве.