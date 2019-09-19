Команда Миклухо-Маклая научит папуасов говорить по-русски

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Фонда им. Миклухо-Маклая, которая была посвящена образовательно-просветительскому проекту «Россия и Океания XIX−XXI вв», русским названиям на карте Южных морей, российским культурным центрам в Папуа - Новой Гвинее и русским словам в местном языке жителей Берега Маклая. На встрече с журналистами Николай Николаевич Миклухо-Маклай, директор Фонда им. Миклухо-Маклая, потомок и полный тезка великого путешественника, анонсировал авторский образовательно-просветительский проект «Россия и Океания (XIX−XXI вв.)», включающий выставку и лекции.

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая.

- Мы восстанавливаем факты мировой истории. Этот проект важен и для Океании, и для России. За время подготовки проекта мы сделали много открытий, о которых узнают на запланированных 25 выставках и 27 лекциях в России, Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области в 2019−2020 гг. Проект открывает возможности для молодого поколения, молодых ученых, и позволяет заполнить тот вакуум в информации о регионе, который образовался в последние двадцать лет. Для команды Фонда важно готовить материал так, чтобы им пользовались следующие поколения, опираясь как на достоверный материал, - прокомментировал Н. Н. Миклухо-Маклай.

Александр Яковлевич Массов, научный руководитель проекта, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, «Россия и Океания (XIX−XXI вв.)» обратился к присутствующим с приветственным словом в видеообращении, и отметил значимость данного проекта:

- Мы очень надеемся, что результатом станет возрастание интереса к океанийской проблематике, и это позволит рекрутировать в науку молодых ученых, которые продолжат традиции, заложенные в XIX веке.

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая.

София Евгеньевна Пале, еще один участник пресс-конференции, лектор данного проекта, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН отметила грандиозность данного проекта и то, что подобного еще не было в научном поле изучения Папуа - Новой Гвинеи, Австралии, Океании и Новой Зеландии:

- Папуа - Новая Гвинея – отдаленный уголок. Надеюсь, проект «Россия и Океания (XIX−XXI вв.)» поможет молодым ученым раскрыть свой потенциал. Первые точные и наиболее полные сведения об этом регионе появились после первых кругосветок в XIX веке. Перечитывая работы первых мореплавателей, поражаешься глубокому анализу ситуации. Благодаря данному проекту будет воссоздано то, о чем в советское время предпочитали замалчивать. После реализации проекта «Россия и Океания» пробел в исследованиях Океании будет восполнен, − сказала Пале.

В декабре 2019 года в Папуа - Новой Гвинее запланировано открытие трех российских культурных центров, где новогвинейцы смогут изучать русский язык.

- Если знаешь русский язык, культуру – значит, понимаешь Россию. Все это, безусловно, поможет выстраивать двусторонние отношения между нашими странами. Мы все делаем на совесть, и держим слово, поэтому нам верят и работают с нами в Папуа - Новой Гвинее и России, - отметил Николай Николаевич.

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая.

В октябре - ноябре пройдет выставка «Россия и Папуа - Новая Гвинея. Единство в многообразии» — это первая выставка о России в Папуа - Новой Гвинее, организованная Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Министерства просвещения РФ.