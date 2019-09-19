2019-09-19T12:35:42+03:00
Звезды

Елена Воробей призналась в любви Игорю Корнелюку

Артистов тесно связывает прошлое
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Пародистка Елена Воробей призналась в любви старому другуПародистка Елена Воробей призналась в любви старому другуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Комедийная актриса Елена Воробей поделилась с поклонниками в Instagram совместным фото с композитором Игорем Корнелюком. Артисты вместе побывали на закрытии фестиваля «Бархатный сезон» в Сочи и проживали в одном отеле «Жемчужина».

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Елена Воробей призналась в любви Игорю Корнелюку
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В своем посте Воробей открыла некоторые, ранее неизвестные подробности отношений с Корнелюком. Оказывается Елену с известным композитором, автором песен «Билет на балет» и «Подожди» связывает не только творчество.

- Мы оба из Бреста. Родились в одном роддоме. Чудесным образом однажды нас свела судьба.

Конечно, артисты не знали об этом, пока не познакомились в Ленинградском театре БУФФ.

- Когда-то Игорь был музыкальным руководителем театра, там же впервые прозвучали его песни, мгновенно ставшие хитами! А чуть позже Игорь доверил мне исполнение своей невероятно красивой песни «Звёздный час» для Первого канала.

Правда, в Новогоднем мюзикле «Золушка» саму Воробей зрители не увидели. Ее голосом в финале сказки пела главная героиня в исполнении Елены Кориковой. Но она была безмерно счастлива, что наконец-то ее голос звучал с телеэкранов по всей стране. Тогдашнюю фамилию Елены (Лебенбаум) даже указали в титрах.

- Вот мы и снова свиделись. Эти последние тёплые деньки в Сочи 2019. Мой дорогой и любимый Игорь Корнелюк - гениальный композитор, мелодист от Бога!

Воробей заверила, что будет бережно хранить воспоминания о проведенном с Корнелюком вечере. И надеется на скорую встречу с Игорем и его женой Мариной в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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