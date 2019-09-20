Где заправить газовые баллоны в Петербурге: адреса, телефоны, правила

Осень - время заготовок. Если летом на даче можно было обойтись парой конфорок или вообще одним электрическим чайником на подоконнике да мангалом во дворе, то сейчас уже так не получится. Женщины часами находятся на кухне, чтобы зимой радовать своими угощениями. Соленые огурчики, помидорчики, лечо, кабачковая икра, варенья, пастеризация в конце концов… Самый бюджетный вариант в этом случае - газ. Но не везде есть централизованная газификация. В таком случае можно воспользоваться баллоном. Заправил его раз в месяц и живешь спокойно! А как правильно обращаться с газом, чтобы не было сомнений в безопасности? На что необходимо обращать внимание и как заменить старый баллон на новый? На эти и другие вопросы ответили специалисты.

Как правильно обращаться с газом, чтобы не было сомнений в безопасностиФото: Олег ЗОЛОТО

СВОЙ СРОК

Мы отправились на газовую заправку в Пушкин. Несмотря на то что это было утро буднего дня, у кассы и у пункта приема - народ. Оно и понятно: люди едут из города на дачу и по пути решили пополнить запасы. У многих в руках маленькие баллоны на 5 и 12 литров, у кого-то - на 27. Но есть и те, кто на специальных тачках от парковки привез 50-литровые.

- У меня дача в пригороде Санкт-Петербурга, ехать еще далеко, - рассказал нам мужчина, занявший место в очереди. - Знаю, что тут заправка есть, вот и заехал по дороге. Мы заправляем маленький баллон, удобно: ставишь прямо на него портативную конфорку и все. Места занимает минимум, можно даже с собой на природу взять.

Стоит отдельно сказать, что заполнить можно далеко не каждый баллон.

- Для повышения безопасности для баллонов, изготовленных после вступления Технического регламента Таможенного Союза 032/2013 (после 01.02.2014) установлен срок эксплуатации - 20 лет, - отметила заместитель генерального директора - главный инженер АО «Ленгаз-Эксплуатация» Ольга Бойчук. - А для баллонов, изготовленных до этого регламента, срок эксплуатации 40 лет. На наших официальных заправках за этим строго следят, ведь нарушение техники безопасности при использовании газовых баллонов не раз становилось причиной ЧП.

Сверху, у вентиля, есть металлическая пластина, так называемый паспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПАСПОРТ

Как же узнать «возраст» своего баллона? Сверху, у вентиля, есть металлическая пластина, так называемый паспорт. Кроме того, завод-изготовитель указывает срок службы изделия в прилагающихся к нему документах. Если срок службы не указан, то в соответствии с законодательством к такому баллону применяется максимально допустимый срок эксплуатации - 20 лет. Об этом читайте выше.

Еще один важный момент, который тоже указан в паспорте: когда было техническое освидетельствование.

- За годы использования баллон может пострадать или расшататься вентиль, нарушиться герметичность, - продолжает эксперт. - Необходимо раз в пять лет проводить техническое освидетельствование. Пользоваться просроченным баллоном ни в коем случае нельзя!

Стоит отдельно сказать, что заполнить можно далеко не каждый баллон.Фото: Олег ЗОЛОТО

КУДА ИДТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?

На весь пятимиллионный Петербург существует всего четыре точки, где можно официально заполнить бытовой газовый баллон. Еще в нескольких точках можно обменять пустой баллон на полный. Но в то же время на выездах из города стоит не менее полутора сотен киосков, где продают пропан-бутан. Это автомобильные газовые заправки.

- Заправлять на них бытовые газовые баллоны строго запрещено правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и законодательством о защите прав потребителей, - говорят специалисты и подробно объясняют почему.

Запрет обусловлен в первую очередь тем, что автомобильные и бытовые газовые баллоны отличаются между собой. На баллонах, которые устанавливаются в автомобилях, имеются отсекатели, которые не дают переполнить баллон. И когда газа набирается достаточное количество, подача автоматически прекращается. В бытовых газовых баллонах такой системы нет, поэтому заправлять их сложнее.

Заправлять можно лишь на 85 процентов, оставляя свободное место для расширения, так называемую газовую подушкуФото: Олег ЗОЛОТО

Перед заправкой баллон должны проверить, выяснить, нет ли утечки, не истек ли срок его эксплуатации, не остались ли внутри тяжелые фракции. А саму заправку необходимо проводить на весах, чтобы не только считать количество поданного газа, но и учитывать, сколько его находится в баллоне.

Заправлять можно лишь на 85 процентов, оставляя свободное место для расширения, так называемую газовую подушку. Все дело в том, что пропан-бутановая смесь при нагревании, например на солнце, расширяется.

Но это в идеале. По факту на АЗС баллоны заправляют безо всякой проверки. И вот это уже опасно, причем не только для вас, но и для ваших соседей, да и для всего дачного поселка, в случае чего. И такие случаи были. К примеру, летом взрывались баллоны прямо в багажнике авто.

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На весь пятимиллионный Петербург существует всего четыре точки, где можно официально заполнить бытовой газовый баллон.Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас можно приобрести не только металлические, но и новые современные композитные баллоны. У них есть ряд плюсов:

+ техническое освидетельствование проводится раз в десять лет

+ устойчив к коррозии, надежные системы защиты делают баллон долговечным

+ у него есть прозрачная стенка, так что уровень газа виден невооруженным глазом

+ композитный баллон весит в три раза меньше металлического. Его удобно переносить с места на место

+ материал исключает возможность образования искры, такому баллону не страшно статическое электричество. Кроме того, корпус и прокладки очень надежные, а специальная система защиты не допускает утечки газа.

- Единственный минус, почему еще не все перешли на этот тип баллонов, - цена. Он стоит почти в 3 раза дороже привычного металлического.