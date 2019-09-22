Теннисист Даниил Медведев в честь победы на St. Petersburg Open 2019 наестся сладостей

Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019 получился, возможно, самым успешным со времен его перезагрузки в 2015 году. Во многом это стало возможно благодаря участию Даниила Медведева – недавнего участника финала Открытого чемпионата США. Прямо сейчас Медведев четвертая ракетка мира. Выше только живые легенды тенниса – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. В четверг, матч второго круга турнира с участием Медведева собрал почти половину зрительских мест на «СИБУР Арене». Организаторы были в восторге.

Даже швейцарец Стэн Вавринка, приезжавший в Петербург три года назад в статусе третьей ракетки мира, не производил столько фурора среди местной публики. Каждый удар Медведева зрители неизменно встречали овациями. Его путь в финал получился не самым простым.

Теннисист Даниил Медведев с кубком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Во втором круге Медведеву неожиданно оказал сопротивление Евгений Донской (№118 мирового рейтинга), но фавориту удалось дожать андердога 7:5, 6:3. После матча Даниил признался, что ему всегда тяжело вкатываться в турниры.

- Первый матч всегда самый тяжелый, - говорил Медведев. – На центральном корте всегда проходят матчи, и если хочешь на нем потренироваться, это надо делать в 9 утра, а в 9 утра также хочется поспать. Выходишь на корт — нужно привыкнуть к атмосфере, к тому, как летит мяч, поэтому мы часто видим сенсации в первом круге, когда игроки, которые заведомо выше классом, еще не вошли в турнир и проигрывают. Для меня было важно победить. Я затратил не так много времени на это, привык к корту, и это самое главное. Надеюсь, что я буду играть все лучше и лучше.

В четвертьфинале Медведеву выпало сразиться с Андреем Рублевым – третьим по силе российским теннисистом (№ 38 в мировом рейтинге). Матч, как и ожидалось, получился зрелищным. Оба теннисиста показали фантастический теннис, проводя затяжные розыгрыши и вытаскивая порой самые невероятные мячи. Не только физически, но и эмоционально игра далась обоим нелегко. Медведев по ходу матча препирался с судьей и однажды даже выругался в его адрес на английском языке. Рублев после одного и неудачного прием мяча психанул и запустил мячом со всей силы на трибуну. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Сильнее в итоге оказался Медведев 6:4, 7:5. После матча Рублев сказал, что против Медведева очень тяжело играть, потому что он всегда играет от соперника и под него трудно подстроиться.

23-летний Медведев завоевал шестой титул в карьере.Фото: Олег ЗОЛОТО

В полуфинале Даниилу неожиданно противостоял белорус Егор Герасимов (№129) – главная сенсация турнира. С ним у финалиста US Open игра получилась еще более трудной. Впрочем, и тут он не отдал ни одного сета 7:5, 7:5.

На этом фоне финале против хорвата Борна Чорича (№15) вышел для Медведева почти легкой прогулкой. Трибуны «СИБУР Арены» были забиты под завязку. Не осталось ни одного свободного места. Людям приходилось стоять в проходах. Все они ожидали победы своего любимца, и тот не подвел. В решающем матче Медведев просто деклассировал своего соперника, выиграв 6:3, 6:1.

- Медведеву удалось приспособиться к моей игре, он подобрал ключи, - комментировал поражение Борну. – Чтобы я не делал сегодня, чтобы не использовал, он на все находил ответ. В последний раз мы встречались с ним в 18 году на US Open. С тех пор Даниил прибавил во всем. Он показывает невероятный теннис. У меня ничего не получалось. Поэтому приходилось рисковать, что приводило к ошибкам.

Даниил Медведев признал, что победил в своем любимом стиле, что у него не получалось сделать в предыдущих матчах турнира.

- Я действительно стараюсь доставить как можно больше проблем своему сопернику, - заявил Медведев. – В первых трех кругах мне почему-то не удавалось сломить своих соперников. Зато сегодня все получилось.

- Вам психологически проще играть против более классных теннисистов?

- Трудно сказать. Я всегда играю от первого мяча до последнего. Может, что-то подсознательное есть. Сейчас мне действительно удалось поймать самую высокую волну в своей карьере. Я буду продолжать тренироваться и расти. Перед Питером у меня были к себе вопросы, смогу ли я показать тот же теннис, смогу ли я справиться со всеми медийными активностям. Думаю, сейчас я показал, что я справился.

- Как будете отмечать победу?

- Как это ни странно прозвучит, отмечать буду в отеле. Шеф-повар отеля Four Seasons на протяжении всего турнира присылал мне фотографии всяких десертов. Но у меня определенная диета. В итоге он пообещал накормить меня сладостями после победы.

Для Медведева этот титул стал шестым в карьере и третьим в 2019 году. Он первый за 15 лет российский чемпион петербургского турнира. В последний раз это удавалось сделать Михаилу Южному в 2004 году.

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