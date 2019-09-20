Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов

Второй раз за день российская культура несет тяжелые утраты. Только утром 20 сентября из Петербурга пришли печальные вести о смерти оперной певицы Ирины Богачевой, а ближе к вечеру появились новости о кончине актера Игоря Шибанова, известного широкому зрителю по ролям в фильме «Брат» и сериале «Улицы разбитых фонарей».

- С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов, - говорится на сайте Театра юного зрителя (ТЮЗа) имени Брянцева, где служил артист.

Лишь недавно, 14 сентября - в день своего 75-летия, Игорь Георгиевич выходил на сцену ТЮЗа Он исполнял роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». Его же артист должен был сыграть 21 сентября на сцене одного из краснодарских театров, куда ТЮЗ отправился в рамках проекта «Большие гастроли», но сердце Игоря Шибанова не выдержало и остановилось.

Справка «КП»:

Игорь Шибанов родился в 1944 году. В 1967 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но еще во время учебы был принят в труппу ТЮЗа имени Брянцева. В этом театре он прослужил 55 лет и был ведущим артистом.

Также известны и многочисленные роли актера в кино: В 1973 году он дебютировал в фильме «Соленый пес». В 90-е годы снимался в фильмах Алексея Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Замок», а также в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и многих других.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.