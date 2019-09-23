Жвачке - 150 лет: История свежего дыхания

В 1869 году американец Уильям Финли Семпл получил патент на технологию изготовления жвачки на основе каучука, а не смолы. С тех пор началась история жевательной «резины» в привычном для нас виде - эластичного изделия, которое помогает ухаживать за полостью рта и освежает дыхание. Рассказываем о том, как эволюционировала жвачка за полтора века.

Уголь и мел для чистоты зубов

Уильям Финли Семпл был зубным врачом из города Маунт-Вернон (штат Огайо) - в своем патенте он указал, что предназначение жевательной резинки состоит в очищении полости рта от остатков пищи. Изобретатель предложил такую рецептуру: к натуральному каучуку добавлялись мел, древесный уголь, смолотый в порошок корень солодки и другие природные ароматизаторы. Он заявлял, что используемые им ингредиенты смогут до блеска очистить поверхность зубов, а регулярное жевание способно укрепить мышцы челюсти. Еще одним достоинством «новой улучшенной жевательной резинки Семпла» была ее долговечность. Каучук известен своей прочностью – а, значит, каждый кусочек можно использовать повторно, на протяжении недель и даже месяцев, уверял дантист.

От жвачки без вкуса - к лакрице и гвоздике

Хотя Уильям Финли Семпл и запатентовал первым в истории формулу жевательной резинки на каучуковой основе, его разработка не имела коммерческого успеха. Он никогда не применял придуманную технологию для реального производства.

Зато в этом деле преуспел Томас Адамс - считается, что именно с его подачи жевательная резинка получила широкое распространение. В 1869 году он привез в США из Мексики большую партию натурального каучука, из которого собирался делать покрышки. Но бизнес не взлетел, и вместо этого Адамс увлекся идеей попробовать приготовить из каучука жвачку. Первые образцы разошлись на ура, и уже через пару лет предприниматель открыл небольшой завод - а заодно запатентовал механический станок для производства жевательной резинки.

В состав Adams' NewYorkGumNo. 1 не входили ароматизаторы, поэтому она не имела ярко выраженного вкуса. Но в 1884 году компания запустила лакричную жвачку BlackJack, а в 1888-м - фруктовую Tutti-Frutti. К началу XX века конкуренты Адамса создали и другие вкусы, которые мы бы сегодня сочли необычными. Например, от резинки CloveChewingGum слегка немел язык - входившее в ее состав гвоздичное масло является природным анальгетиком. А бренд Beemans добавлял к резиновой основе пепсин - ферментный препарат со сладковатым вкусом, который, по заверениям производителя, должен был способствовать улучшению пищеварения.

Классический мятный

Первую мятную жвачку создал в 1880 году Уильям Уайт. Его смущало, что ни одной резинке не удавалось достаточно долго сохранять свой вкус. Поэтому он последовательно экспериментировал с различными ароматизаторами и другими компонентами. В ходе очередного опыта Уайт добавил к каучуку сахар, кукурузный сироп и экстракт перечной мяты. Это сработало: резинку можно было жевать больше десяти минут, и она оставалась ароматной. К тому же приятный вкус придавал полости рта чувство необыкновенной свежести, схожей с тем, что остается после жевания свежего листика мяты. Жевательная резинка получила название YucatanGum и неплохо продавалась.

Но настоящий успех к мятной жвачке пришел благодаря Уильяму Ригли - создателю знаменитой компании Wrigley, одного из крупнейших производителей жевательной резинки. В 1893 году он представил публике жвачку Wrigley’s Spearmint, которая впоследствии стала невероятно популярной, а в 1893-м - Juicy Fruit. В 1914 году к ним добавилась Doublemint - она еще дольше сохраняла вкус по сравнению с обычной жвачкой. С тех пор жевательная резинка стала незаменимым помощником в вопросах, когда нужно срочно освежить дыхание: на свиданиях, деловых встречах, пикниках, в театре. А употребление ее после еды отныне считается признаком хорошего тона и заботы о здоровье зубов.

Первая советская жевательная резинка представлена в музее истории Русского Шоколада - М.И.Р. Шоколада.Фото: Евгения ГУСЕВА

Бубль-гум: пузыри и фрукты

Классический бубль-гум, то есть эластичную розовую жевательную резинку, идеально подходящую для надувания больших пузырей, создал в 1928 году Уолтер Димер. Как он позднее рассказывал, правильная формула резиновой основы была найдена случайным образом: ученый разрабатывал новый резиновый материал, а получил жевательную резинку. Интересно, что о нюансах вкуса бубль-гума до сих пор ведутся споры: одни чувствуют в нем клубнику и банан, другие - нотки ягодного пунша, третьи - апельсин, лимон и даже корицу.

Кто что жует: «национальные» предпочтения

Сегодня жевательная резинка производится с сотнями различных ароматов: например, в скандинавских странах продают жвачку со вкусом соленой карамели, в Италии - сладкой ваты, в Японии - дамасской розы и хризантемы. В ЮАР популярна жвачка с корицей, в Финляндии предпочитают анисовую и лакричную. На родине жевательной резинки, в США, есть линейки с самыми невероятными вкусами, от лаймового пирога до бекона и соленых огурцов. Впрочем, по статистике, самым популярным вкусом по-прежнему остается мятный. Именно неустаревающую «классику», которую предпочитал в том числе и сам Уильям Ригли, чаще всего выбирают покупатели во всем мире.