2019-09-23T13:07:47+03:00
Происшествия

«Сломали нос и челюсть, выбили пять зубов»: Покупатель рассказал, как его избили охранники в ТРЦ «Галерея»

Служба безопасности заподозрила парней в краже, которую они не совершали [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Артем рассказа, как его избили охранники Фото: ДТП и ЧП Петербурга/Личная страница героя публикацииАртем рассказа, как его избили охранники Фото: ДТП и ЧП Петербурга/Личная страница героя публикации
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В Санкт-Петербурге полиция разбирается в жестоком задержании двух покупателей в ТРЦ "Галерея". 30-летний бармен Артем вместе с другом пришли за одеждой в магазин H&M. После покупки друзья пошли к выходу, как вдруг сработали рамки. На сигнализацию тут же сбежалась охрана, которая и накинулась на молодых людей.

- Охранники заподозрили моего товарища в краже, но такого не было, - рассказал "КП-Петербург" Артем. - Мы вышли с оплаченной покупкой, там что-то запищало у них. Мой друг не хотел никаких разбирательств. Но они стали его агрессивно задерживать, я начал за него заступаться. Были разговоры на повышенных тонах, потом ор, мат. Охранников становилось все больше, они повалили моего товарища и потом мне сзади прилетело несколько ударов кулаками от охранника. За что - не представляю. Возможно, за то, что пытался оттащить их от друга. Чтобы не мешал им творить беспредел.

Покупателя забрали врачи из торгового центра Фото: vk.com/spb_today

Покупателя забрали врачи из торгового центра Фото: vk.com/spb_today

От ударов Артем потерял сознание.

- Я на время отключился, - вспоминает Артем. - И потом очнулся в луже крови, какая-то добрая женщина вызвала "скорую", полицию и позвонила моей супруге. Я сейчас в больнице. У меня челюсть сломана в двух местах, сломан нос, сотрясение мозга и поврежден ушной проход. Из него до сих пор течет кровь. Сейчас врачи будут устанавливать шину, все скажут. Я языком внутри рта ощущаю минимум отсутствие пяти зубов.

Очевидцы рассказывают, что охранники набросились на покупателей из-за кепки.

- Вечером в "Галереи" охранники ТРЦ жестоко избили двух мужчин, за то, что, "типа", они украли кепку в магазине H&M , хотя забыли снять с головы, при этом купив на 1800 рублей вещей, - сообщают очевидцы. - На ситуацию обратила внимание лишь одна женщина, которая требовала отпустить мужчин и вызвать полицию. Однако разгоряченные сотрудники игнорировали требования о соблюдении закона и продолжали избивать до тех пор, пока одному из мужчин стало совсем плохо. Охрана не успокоилась, они продолжили оттачивать свои бойцовские навыки с другом пострадавшего, избивали его и унесли в неизвестном направлении.

Задержание попало на видео Фото: vk.com/spb_today

Задержание попало на видео Фото: vk.com/spb_today

Сам Артем поясняет, что кепку они не крали.

- Я не видел никакую кепку, и вообще считал, что они орут про мою кепку, - уточнил "КП" Артем. - Кепка была на мне. И мы говорили охранникам, что это моя собственная, что я заходил в ней, и в продаже у них таких нет.

Задержание попало на видео. На нем посетительница, вступившаяся за мужчин, кричит: "Вы чего делаете?". В ответ на это охранники ей кричат, чтобы та убрала камеру. Сейчас в ЧП разбирается полиция.

- На место прибыли сотрудники, которые доставили в отдел одного из участников конфликта, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - От мужчины было принято заявление о том, что у него с товарищем произошел конфликт с охранниками ТРК, в ходе которого последние применили к ним физическую силу. Другой участник конфликта, 30-летний мужчина, с места происшествия был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медпомощь, после чего он был отпущен. По данному факту в полицию поступила телефонограмма. По факту произошедшего полицией проводится проверка. Устанавливаются все лица, участвующие в конфликте, а также причины его возникновения.

В ТЦ "Галерея" охранники жестоко избили покупателя прямо у магазина.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вас задержала охрана

Если в магазин по тревоге прибыл наряд вневедомственной охраны, то следуйте их командам. Если же никакой тревоги нет, а в магазине находится представитель ЧОП, то запоминайте:

- сотрудник частной охраны не вправе требовать от вас оставить сумки (вне зависимости от их размеров) в камере хранения;

- не вправе досматривать ваши вещи – ни в какой ситуации. Если он заподозрил кражу, то максимум, что он может сделать – задержать вас в магазине и вызвать полицию. И все эти действия должны проходить в присутствии понятых. В процессе обязательно должен вестись протокол;

- если к вам придрались незаконно – то есть вы ничего не украли, но вас задерживают и не вызывают полицию – вызывайте полицию сами. Охранник нарушил закон и должен понести за это ответственность (от штрафа до реального тюремного срока, в зависимости от масштабов нарушения и наступивших последствий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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