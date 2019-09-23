«Мы ее после свадьбы не видели»: Паулина Андреева прервала съемки в фильме «Цой 47» из-за медового месяца
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается работа над фильмом Алексея Учителя «Цой 47». Известный режиссер снимет игровое кино о том, что происходило сразу после гибели рок-музыканта. Среди известных актеров в картине задействован Евгений Цыганов, который играет водителя автобуса, в котором собираются близкие лидера группы "Кино". На съемках появляется и Паулина Андреева. Актриса сыграет последнюю супругу Виктора Цоя Наталью Разлогову.
23 сентября съемки фильма переместились на Петроградскую сторону Петербурга. На Чкаловском проспекте с самого утра кипит работа. Актеры облюбовали небольшой скверик на перекрестке, где разложили аппаратуру и декорации, похожие на летнее кафе. Часть кадров фильма снимают в доме, часть - на улице. В сквере можно было заметить и стул с именем Паулины Андреевой. Однако сама актриса на съемочной площадке так и не появилась.
- Мы здесь снимаем фильм только один день, большая часть съемок у нас проходит в Ленинградской области, - объяснили "КП-Петербург" сотрудники съемочной площадки. - Паулины сегодня на площадке нет. И в стране ее тоже нет. Это ее стульчик. Не можем сказать, когда она будет.
Стул Паулины Андреевой пока занимают другие артистыФото: Артем КИЛЬКИН
- И как она после свадьбы?
- Паулина классная. Я думаю, что у нее все хорошо. Но мы ее пока не видели, потому что она в путешествии.
В какую именно страну улетела Паулина, на съемочной площадке сказать не смогли. Напомним, что Паулина и Федор Бондарчук играли свадьбу в Петербурге. Для торжества они выбрали сразу две локации - Дом Беггровых и Юсуповский дворец. На торжество приехали Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, певица Глюкоза, Константин Эрнст и еще десятки известных персон. Свадьба проходила в строгой секретности.
Собчак приехала на свадьбу Бондарчука с мужем Константином Богомоловым.Роман ЛЯЛИН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: Жених сыграл роль Джеймса Бонда
Засекреченные гости, тайны ходы и сразу же три точки проведения торжества (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU