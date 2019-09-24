МегаФон открыл в СПбГУ первую в России лабораторию 5G

НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Санкт-Петербургский государственный университет и оператор цифровых возможностей МегаФон объявили набор в первую в России студенческую лабораторию 5G. Заниматься в ней смогут не только те, кто сейчас учится, но и выпускники вуза 2016-2019 годов, имеющие базовые знания по менеджменту или программированию.

Соглашение о запуске этого проекта подписали в начале лета на Петербургском Международном экономическом форуме. За три месяца проектная группа специалистов создала в кампусе Высшей школы менеджмента СПбПГУ «Михайловская дача» пространство <5G_Dream_Lab>. Оно состоит из обучающих классов в формате коворкингов, студии видеозаписи и комнаты отдыха. Кроме того, лаборатория оборудована тестовой зоной 5G, представляющей собой фрагмент сети, полностью изолированный от остальной инфраструктуры МегаФона в специальном экранированном помещении.

- В цифровой лаборатории оборудование самой последней версии - базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорость до 5 Гбит/с и задержку не более 5-6 миллисекунд, - рассказал директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. - С его помощью нестандартно мыслящие студенты смогут найти такие варианты применения 5G на практике, о которых мы даже не догадываемся.

В программе учебного курса два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Курс бесплатный, занимает восемь месяцев и состоит из трех этапов. С 1 по 26 октября идет открытый онлайн-модуль. Записаться на него можно до 10 октября. В будущем 60 слушателей, успешно сдавших тест, получат приглашение заниматься непосредственно в лаборатории. Очные занятия будут проходить по субботам в ноябре и декабре. Заключительный этап - разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) под руководством опытного эксперта - пройдет с января по май 2020 года и завершится защитой проектов.

- Сети 5G только начинают внедряться в мире, но уже понятно, каким огромным потенциалом они обладают, - говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак. - Мы ждем от молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов цифровые решения в сферах здравоохранения, ЖКХ, умного производства, умных городов, которые помогут сделать жизнь каждого из нас удобной и комфортной. Но мы не ограничиваем творческий поиск студентов, нам интересен их свежий взгляд.

Инвестиции в техническое оснащение лаборатории составили порядка 20 млн рублей. Дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный процесс.

- Одна из главных целей университета - сформировать у выпускников компетенции, которые необходимы сегодня для построения успешной карьеры как в научной, так и в профессиональной среде, - отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. - Именно поэтому мы постоянно ищем новые, эффективные образовательные инструменты. Мы рады, что наши студенты в числе первых научатся работать с технологиями 5G. Это, безусловно, повысит их востребованность на рынке труда.

В чем преимущества 5-го поколения связи

- Высокая скорость мобильного Интернета. Сейчас в среднем на смартфоне скорость 23 Мбит/с. Когда стандарт 5G начнет разворачиваться, на смартфоне можно будет получить скорость больше 1 Гбит/с и скачивать фильмы за секунды.

- Мгновенный отклик сети. Минимальное время задержки между устройствами особенно важно для Интернета вещей. Отклик сети до 31 мс открывает новые возможности по применению технологии 5G в таких сферах, как беспилотное вождение и телемедицина, где скорость реакции является критичным фактором.