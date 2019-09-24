«Терроризировал весь класс»: Школьник, жестоко избивший одноклассника в Ленобласти, оказался участником «банды подростков»

Жестокое избиение школьника в Коммунарах Ленинградской области подняло на уши весь поселок. Четвероклассник Антон (имя изменено –прим.ред.) жестоко побил своего сверстника с помощью приемов из боев без правил. Хулиган бил ребенка ногами и руками, прыгал на плачущего мальчика, который умолял: «Не надо, пожалуйста, не надо». Но парня это не останавливало, он наносил удары снова и снова. Экзекуция была снята другими детьми. Попав в Сеть, видео вызвало широкий резонанс. Теперь родители требуют наказать сорванца. Оказалось, что школу он терроризирует уже три года, но ни директор, никто другой ничего не предпринимали.

«АНТОН СОСТОИТ В НОВОМ ДВИЖЕНИИ ПОДРОСТКОВ»

- Этот парень гениталии год назад всем демонстрировал, дочь мою укусил во втором классе за то, что та заступилась за своего одноклассника, - жалуется одна из мам Наталья. – Но со слов директора школы, ребенок абсолютно здоров.

Видео проверяет СКР Фото: кадр из видео

После публикации видео оказалось, что от ребенка страдают все его одноклассники.

- Это одноклассники моего сына, - добавляет еще одна мама Виктория. - На протяжении трех лет родители пишут заявления в школу, полицию, отдел образования. В ответ - одни отписки. Снимали побои других пострадавших детей. В полицию все это отдавалось. Без результатов. Сказали, что детям по возможности нужно снять его деяния на видео, чтобы было, что предъявить. Но дети его боятся, потому что он их с дружками потом ловит и лупит. Родители избитого мальчика теперь тоже боятся, что ребенка вообще убьют.

Удивительно, но парень в свои 11 лет умудрился держать в страхе всех детей в округе.

- Моя дочка учится с ним, из школы приходила и плакала, - делится мама одноклассницы Антона Дарья. – У нее платье, волосы, портфель - все оплевано. Жалуется, что это Антон. До этого он напал на ребенка в раздевалке, ударив по лицу сменкой. Дочка боится, говорит: "Если скажу про него, он меня всегда бить будет". Мы написали заявление. Но нам сказали, что побои не серьезные. Руководство школы нас даже не пригласило на беседу. Участковая по делам несовершеннолетних запросила характеристику на Антона, но от школы почему-то она пришла положительная.

Антон - старший из сыновейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От парня в поселке при этом страдают и взрослые.

- Два дня назад проходил мимо него, он меня послал нецензурно, - вспоминает местный житель Дмитрий. – Полный неадекват, общается только матом.

Жестокие избиения и нападения, как оказалось, Антон устраивает не просто так. Парень, по словам местных жителей, причисляет себя к новой популярной жестокой субкультуре подростков – «офники». Это движение по-другому называют околофутбольшики. В Россию оно пришло с Запада, где фанаты устраивали побоища между собой. Сейчас это пришло в Россию, но в несколько переродившейся форме. Здесь причиной для драки может стать любой повод. А избиения чаще всего снимают на видео. Как и произошло в Коммунарах.

- Спросила у старшего сына, знает ли он этого мальчика, - рассказывает жительница Коммунар Вера. - Сын ответил, что мальчик пошел по неправильному пути. Сказал, что он «офник». Новое для меня слово. И они в Коммунаре есть. Вот страшно мне стало. Такие вокруг ходят и детей в свою секту берут, а потом толпой других бьют. Управы на них нет.

Бабушка Антона - известный в поселке педагогФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«РАНЬШЕ АНТОН ЛЮБИЛ ЧИТАТЬ, ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ»

Из-за парня, к слову, страдают и учителя. Ребенок, по словам педагогов, курит и матерится на уроках, устраивает драки, учителей не уважает. Классному руководителю мальчика из-за этого пришлось уволиться.

- Бабушка моего мужа ушла из класса из-за этого чудовища и директора, которая прикрывала весь этот беспредел, - рассказывает родственница преподавателя Нина. - Она отработала в школе почти полвека. Куда только не обращалась, никто не слушал. В итоге учитель с огромным стажем просто была вынуждена уволиться, чтобы не сойти с ума. Она звонила потом в слезах из-за этого.

На вопрос всех родителей – почему школа терпит парня, есть только предположения – бабушка мальчика известный учитель русского языка и литературы, Надежда Александровна работала корректором в местной газете, получала награды от губернатора Ленинградской области. В Коммунарах ее все уважают и любят.

Бабушка пыталась вырастить из Антона хорошего человекаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У него бабушка - замечательный педагог, - признает экс-ученица Надежды Александровны Юлия. - Она с внуком водилась столько, сколько хорошие родители не делают: музеи, экскурсии. Она вкладывала в него многое. Мальчик читал, пел, ходил заниматься танцами. Это все исходила от бабушки. Оплата всех занятий. Домашние задания он делал в школе с нашей учительницей, его все педагоги называли только Антошей. И вот к чему эта жалость привела. Обе бабушки не могут справиться с ним, да и родители тоже.

Бабушка действительно пыталась вырасти из внука хорошего ребенка. И первое время у нее даже получалось.

- В детском саду он лучше всех знал стихи, танцы и был одним из самых смышленых, - делится подруга семьи Антона Татьяна. – Антон, как и его средний брат, всегда были вежливы, общительны с взрослыми. Правда, хулиганистым парень был всегда. За свою семью и братьев может голову оторвать. Но трусил отвечать за поступки. Друзья у него практически все старше. Он отличный манипулятор. Бабушка с дедушкой много лет пытались вытащить парня из плохой компании. Но все дело в том, что Антону в этой среде комфортно.

«СЫН ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА»

Под «средой» местные жители понимают семью Антона. При порядочных бабушках и дедушках родители парня хорошей характеристикой не отличаются.

- Бабушка Антона действительно очень хороший человек, - рассказывает ученица бабушки Антона Юлия. – Мы часто ходили к ней на чаепитие домой. Она устраивала нам маленькие праздники в школьные года. И вот как раз когда мы у нее пили чай, я увидела ее неуправляемого сына – будущего отца Антона. Я была в шоке от его поведения, в шоке, что такие дети могут расти в семье педагога. Сейчас я много раз видела повзрослевшего сына учительницы: грязного, неприятного, вечно с пивом. Такая же у него и жена. Естественно, бабушка не справится с внуком, когда тот видит такое поведение своих родителей.

Отца мальчика местные жители называют неадекватным. По их словам, таким он был и в школе.

О родителях Антона только плохие отзывыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Этот Антон - сын моего одноклассника. В наше время он тоже всех бил целый год и мы все его боялись, - вспоминает одноклассник отца Антона Алексей. - Но потом спустя год побили его толпой и все. И он угомонился навсегда. Теперь сын продолжает его "дело".

Всего в семье Антона, по словам местных жителей, трое детей. Младшему ребенку – год. Среднего воспитывает бабушка. Он учится во втором классе. О нем только хорошие отзывы. А Антон предоставлен сам себе. Родители за ним следить не хотят.

- Бабушка Антона год назад уволилась из-за своего внука, 40 лет проработав в школе, - вздыхают местные жители. - Она трудилась на четырех работах, чтобы как-то прокормить внуков. А сын с невесткой все время ее поджидали после работы. Наверное, деньги с нее выкачивали.

В самой школе комментировать ситуацию отказались. Директор Ида Савельева попросила задавать все вопросы следователям, которые сейчас ведут проверку. На саму же семью Антона в социальных сетях теперь открыли настоящую травлю. Пользователи грозят устроить самосуд. Из-за этого мать, отец и бабушка парня удалились из всех соцсетей и были вынуждены на время уехать из города.

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