Министерство культуры предложило ввести отдельные дни для китайских туристов в Царском Селе

К решению проблемы китайских туристов в Царском Селе подключилось Министерство культуры. Ведомство обратило внимание на коллапс в музее-заповеднике. Прежде «Комсомольская правда» рассказывала, что последние несколько лет Екатерининский дворец оккупировали приезжие из Поднебесной. Город Пушкин и его достопримечательности – обязательная часть любой туристической программы. В пригород Петербурга китайцы приезжают толпами, чтобы собственными глазами увидеть легендарную Янтарную комнату. На проблему не раз жаловались экскурсоводы.

- У китайцев столько денег, что они легко коррумпируют низовой персонал гостиниц и музеев, - рассказывали они. - Нашим фирмам, например, приходится покупать билеты в Эрмитаж и Царское Село у китайцев, потому что по своим каналам они давно у музейщиков их выкупили.

Отрегулировать турпоток приезжих из Китая поручила замминистра культуры РФ Алла Манилова. Один из вариантов - ввести для многочисленных гостей определенные дни посещений, чтобы Екатерининский дворец могли посетить и другие желающие.

- Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от Царского Села, - цитирует Аллу Манилову РИА НОВОСТИ. - Надо вводить регуляторы, смотреть... Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим - ваш день в «Царском селе» - понедельник или понедельник и четверг.

Разработать предложения по решению проблемы Алла Манилова поручила директору департамента музеев Минкультуры РФ Владиславу Кононову. Программу он разработает совместно со специалистами из сферы туризма.

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