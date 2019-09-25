Отец студента, погибшего под поездом в метро, рассказал о последних часах жизни сына

В Петербурге следователи разбираются в смерти 18-летнего студента института имени Бонч Бруевича Никиты. Парень в 22:50 упал под поезд на станции «Площадь Александра Невского 2». Пассажир получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. С собой у парня был студенческий билет, по которому силовики и установили личность погибшего. Свидетелями трагедии стали десятки пассажиров метро, которые ехали с хоккейного матча.

Никита, по словам друзей, был не особо разговорчивым. Парень увлекался аниме и не любил делиться своими фотографиями. Смерть студента стала для родителей настоящим шоком. Сейчас они пытаются выяснить, из-за чего погиб их сын. Отец Никиты рассказал "КП-Петербург", как прошел последний день парня.

Студент увлекался аниме. Это последняя фотография с его страницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он в колледже был, вернулся около 16:00, - пояснил отец Никиты Олег. - Ничего не говорил, но жена сказала, что он был в плохом настроении. Он пришел в физкультурной форме, не переодевшись после последней пары. Моя супруга у него что-то спросила, он невежливо ответил, "типа" отстань и все. А вечером был в хорошем настроении, по крайней мере внешне.

Перед гибелью Никита пообещал родителям, что вернется домой.

- Я его видел вечером, когда он уходил гулять, - поясняет Олег. - Он ушел в хорошем настроении, обещал вернуться к 23:00. И всё... Куда пошел и с кем, не сказал.

Также друзья Никиты рассказали "КП", кому тот писал перед смертью.

- Он написал своей старосте, девушке, - пояснил друг Никиты. - Она ответила, что ей некогда общаться. И все.