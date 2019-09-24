Погибшим под поездом в метро пассажиром оказался 18-летний студент
Полицейские Санкт-Петербурга установили личность пассажира, погибшего в метро. ЧП произошло в 22:50 на станции «Площадь Александра Невского 2». Очевидцы сообщили, что человек упал прямо на рельсы. Машинист поезда пытался затормозить, но не успел. В итоге от переезда парень получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
- Погибшим оказался 18-летний студент 1 курса института имени Бонч Бруевича, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Он был зарегистрирован в Петербурге. Движение поездов было остановлено на 20 минут, после чего возобновилось.
Сейчас полицейские изучают записи с камер наблюдения. Известно, что студент состоял на учете в психдиспансере. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Очевидцами ЧП стали десятки людей.
- Целый поезд битком набитый, большинство ехало с хоккейного матча, - сообщил очевидец Алексей. - Дети тоже были.
ИСТОЧНИК KP.RU