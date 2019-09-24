2019-09-24T10:20:46+03:00
Происшествия

Погибшим под поездом в метро пассажиром оказался 18-летний студент

Парень состоял на учете в психдиспансере
Анна СВЕТЛАКОВА
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Студент погиб после падения на рельсы Фото: ДТП и ЧП ПетербургаСтудент погиб после падения на рельсы Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Полицейские Санкт-Петербурга установили личность пассажира, погибшего в метро. ЧП произошло в 22:50 на станции «Площадь Александра Невского 2». Очевидцы сообщили, что человек упал прямо на рельсы. Машинист поезда пытался затормозить, но не успел. В итоге от переезда парень получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

- Погибшим оказался 18-летний студент 1 курса института имени Бонч Бруевича, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Он был зарегистрирован в Петербурге. Движение поездов было остановлено на 20 минут, после чего возобновилось.

Сейчас полицейские изучают записи с камер наблюдения. Известно, что студент состоял на учете в психдиспансере. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Очевидцами ЧП стали десятки людей.

- Целый поезд битком набитый, большинство ехало с хоккейного матча, - сообщил очевидец Алексей. - Дети тоже были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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