2019-09-26T15:22:45+03:00
Звезды

Туктамышева – Бейонсе, Валуев – Гослинг: На кого похожи петербургские звезды в модном приложении Gradient

С помощью новой программы Gradient «Комсомолка» нашла «двойников» знаменитостей из Северной столицы
Евгения МОСКВИНА
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Комментарии: comments1
С помощью новой программы Gradient «Комсомолка» нашла «двойников» знаменитостей из Санкт-Петербурга.С помощью новой программы Gradient «Комсомолка» нашла «двойников» знаменитостей из Санкт-Петербурга.Фото: СОЦСЕТИ
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В интернете набирает обороты новое развлечение – приложение Gradient. Если раньше все активно себя «старили» с помощью FaceApp, то теперь народ превращается в знаменитостей. По фото можно найти своего «двойника» среди звезд. Эстафету подхватили и медийные личности. И результатами своих экспериментов они активно делятся в Instagram. Среди первых была певица и телеведущая Ольга Бузова – она оказалась похожа на американскую звезду Дженнифер Лопес. «Комсомолка» с помощью приложения Gradient нашла «двойников» и другим петербургским знаменитостям.

buzova86buzova86
Вот такое приятное сравнение выдало мне приложение #Gradient Красотка, правда ?.. Я красотка ну и моя любимая Jlo, конечно, тоже. Кто уже сравнил себя со звездой ? На кого вы похожи из звёздного олимпа ?
159872 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фигуристка Елизавета Туктамышева превратилась в королеву R’n’B Бейонсе.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

«Двойником» певицы Татьяны Булановой оказалась актриса и голливудский секс-символ Анджелина Джоли.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

Елизавета Боярская перевоплотилась в американскую супермодель Кендал Дженнер.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев по версии приложения оказался похож на знаменитого актера Райана Гослинга.

Николай Валуев

Николай Валуев

А вот шоумен и актер Дмитрий Нагиев явно похож на самого основателя Римской империи Октавиана Августа.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

ИСТОЧНИК KP.RU

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