Туктамышева – Бейонсе, Валуев – Гослинг: На кого похожи петербургские звезды в модном приложении Gradient
В интернете набирает обороты новое развлечение – приложение Gradient. Если раньше все активно себя «старили» с помощью FaceApp, то теперь народ превращается в знаменитостей. По фото можно найти своего «двойника» среди звезд. Эстафету подхватили и медийные личности. И результатами своих экспериментов они активно делятся в Instagram. Среди первых была певица и телеведущая Ольга Бузова – она оказалась похожа на американскую звезду Дженнифер Лопес. «Комсомолка» с помощью приложения Gradient нашла «двойников» и другим петербургским знаменитостям.
Фигуристка Елизавета Туктамышева превратилась в королеву R’n’B Бейонсе.
Елизавета Туктамышева
«Двойником» певицы Татьяны Булановой оказалась актриса и голливудский секс-символ Анджелина Джоли.
Татьяна Буланова
Елизавета Боярская перевоплотилась в американскую супермодель Кендал Дженнер.
Елизавета Боярская
Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев по версии приложения оказался похож на знаменитого актера Райана Гослинга.
Николай Валуев
А вот шоумен и актер Дмитрий Нагиев явно похож на самого основателя Римской империи Октавиана Августа.
Дмитрий Нагиев
ИСТОЧНИК KP.RU