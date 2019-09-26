Туктамышева – Бейонсе, Валуев – Гослинг: На кого похожи петербургские звезды в модном приложении Gradient

«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров

На закрытии кинофестиваля в Ялте режиссёр объяснил, почему нашумевший фильм «Текст» - не чернуха, и признался, что его смущает в освобождении Павла Устинова