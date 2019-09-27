Киришский политехнический техникум – в ногу со временем

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Учебные лаборатории с современной техникой, новый спортзал, уютная столовая и огромный пейзаж в холле. Теперь студенты и преподаватели Киришского политехнического техникума приходят на занятия с особым удовольствием, а само учебное заведение обрело новую жизнь.

- Важно, чтобы наши дети оставались жить и трудиться в Киришах, - не раз отмечал генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов. - Необходимо создать все условия, чтобы вернуть высокое имя и престиж рабочей профессии, чтобы киришские дети могли получать качественное образование по востребованным профессиям.

Именно Вадим Евсеевич заострил внимание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на необходимости возрождения учебного заведения.

- Совместно с руководством завода был разработан план мероприятий программы инновационного развития Киришского политехнического техникума, - рассказывает его директор Ирина Романова. - В результате от Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на ремонтные работы поступило региональное финансирование, а КИНЕФ взял на себя материально-техническое обеспечение лабораторий для специальности «переработка нефти и газа», включая лабораторию информационных технологий, технологического оборудования и автоматизации технологических процессов.

После масштабной модернизации система подготовки кадров и само учебное заведение будут соответствовать всем современным образовательным стандартам, включая требования топ-50 и компетенций WorldSkills Russia.

ОТ ЛАБОРАТОРИЙ ДО СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ

В ходе реновации здание техникума постройки 60-х годов преобразилось до неузнаваемости. Теперь это современный образовательный центр. В учебном заведении заменили инженерные и энергетические сети, отремонтировали кабинеты и мастерские, а обновленная столовая стала одним из любимых мест студентов и преподавателей. Изменения коснулись и спортивного зала: теперь он соответствует всем современным требованиям. Похорошели коридоры и рекреации.

Кстати говоря, творческую нотку в преображение учебного заведения внесла художник рекламно-издательского центра ООО «КИНЕФ» Анна Севергина - обновленный вестибюль техникума украсил заводской пейзаж в ее исполнении. Позаботилось предприятие и о внешнем облике учащихся: оттачивать профессиональные навыки студенты будут в новой спецодежде, а выступать на соревнованиях - в новой спортивной форме.

Заводской пейзаж в исполнении художника рекламно­издательского центра ООО «КИНЕФ» Анны Севергиной украшает вестибюль техникума. Фото предоставлено техникумом.

Главная цель проекта модернизации Киришского политехнического техникума - повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. КИНЕФ - надежный стратегический партнер техникума в этом вопросе. Руководство предприятия стало инициатором открытия новой для учебного заведения специальности «переработка нефти и газа».

- Это основная для нас специальность, - подчеркивает начальник отдела подготовки кадров ООО «КИНЕФ» Елена Самуйловская. - Модернизация производства ведется непрерывно, обслуживание современного оборудования с каждым годом требует все более высокого уровня подготовки персонала. И это для нас наболевший вопрос. С введением новой специальности КИНЕФ получит квалифицированных специалистов, а будущие выпускники - стабильную работу и востребованную профессию.

Завод уже обратился к руководству техникума, чтобы в будущем на уже сформированной современной базе открыть еще одну актуальную для ООО «КИНЕФ» специальность - «автоматизация технологических процессов и производства».

ДОЛГАЯ ДРУЖБА

Примечательно, что дружба между градообразующим предприятием и техникумом существует уже давно. Преподаватели хорошо знают завод, проходят здесь стажировку, изучают новое оборудование, а затем корректируют программу практик на основании полученного опыта. Например, в отделе охраны труда и промышленной безопасности ООО «КИНЕФ» установили тренажерный комплекс, полностью моделирующий технологические процессы установок предприятия. Теперь часть производственной практики будущих нефтепереработчиков связана с изучением систем управления технологическими объектами под руководством специалистов АСУТП.

Ежегодно производственную практику на предприятии проходит около четырехсот студентов техникума. На этот период их наставниками становятся высококвалифицированные работники завода. Кроме того, руководители и специалисты КИНЕФ выступают в роли председателей государственной аттестационной комиссии, а с недавних пор еще и являются экспертами демонстрационного экзамена (в рамках модернизации в Киришском политехническом техникуме организован аккредитованный центр).

- Будучи председателем комиссии, я могу заранее оценить уровень знаний будущего работника, его заинтересованность в профессии, - рассказывает начальник цеха первичной переработки нефти ООО «КИНЕФ» Сергей Рассказов. - И в то же время за последние годы и как руководитель цеха, и как глава комиссии я на личном опыте убедился в важности проведения модернизации в техникуме и необходимости усовершенствования процесса подготовки будущих операторов технологических установок.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

- Киришскому политехническому техникуму были переданы различные типы оборудования и материалов, применяемых на нашем предприятии, - подчеркнул главный механик ООО «КИНЕФ» Андрей Куден. - В лабораториях техникума смонтированы новые учебные установки, соответствующие современным требованиям подготовки специалистов в нефтеперерабатывающей отрасли. Все это позволит будущим операторам, машинистам и слесарям подкреплять свои теоретические знания, полученные во время обучения, практическими навыками.

- Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции и безопасной эксплуатации взрывопожароопасных объектов завода требует внедрения сложных распределенных систем управления с большим количеством измеряемых технологических параметров, - отмечает начальник цеха по ремонту КИПиА службы главного метролога ООО «КИНЕФ» Николай Дурдинов. - За каждым из них стоит контрольно-измерительный прибор, с которым будущие нефтепереработчики должны научиться работать самостоятельно, что называется, каждый «подержать в руках». Понимая это, руководство предприятия решило оснастить лабораторию КИПиА Киришского политехнического техникума современными стендами по видам измерений технологических параметров: температура, давление, расход, уровень, а также стендом для настройки регулирующих клапанов.

Учебное занятие в лаборатории технологического оборудования Киришского политехнического техникума. Фото: Владимир Ляшенко.

Непосредственно комплектацией и наладкой стендов занимались ведущие инженеры Евгений Иванов, Константин Ротчев и инженер Александр Артемьев. Наши специалисты не только наладили работу обучающих приборов, но и помогли преподавателям разобраться в сложном современном оборудовании. Проведение лабораторных работ с использованием новых метрологических стендов выведет процесс обучения на новый уровень - повысится и глубина получаемых знаний.

Чтобы подключить оборудование и стенды, учебные классы необходимо было оснастить новой электрической сетью, соответствующей современным нормативным требованиям по электро- и пожаробезопасности. Все намеченные работы уже выполнены, в том числе заменено устаревшее оборудование электрощитовой учебного заведения.

- Служба главного энергетика занималась разработкой проекта технического перевооружения системы электроснабжения техникума, - рассказывает заместитель главного энергетика ООО «КИНЕФ» Алексей Васильев.

ЗНАЙ НАШИХ

- В феврале 2019 года в техникуме на специализированной площадке WorldSkills Russia (ее создали в рамках модернизации) прошел III Региональный чемпионат Ленинградской области по компетенции «Лабораторный химический анализ», - рассказывает заместитель начальника аналитического центра ООО «КИНЕФ» Татьяна Кудакова. - Специалисты аналитического центра КИНЕФ не только оказали техническую поддержку, но и выступили в качестве экспертов конкурса. В тройке лучших оказались две студентки третьего курса техникума, а с недавних пор - лаборанты химического анализа аналитического центра ООО «КИНЕФ» Марина Высоцкая (1-е место) и Мария Муравьева (2-е место).

Лаборатория химического анализа техникума стала площадкой для проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia. Фото: Владимир Ляшенко.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Как рассказала Ирина Романова, параллельно с обновлением материально-технической базы запланирована масштабная работа по подготовке, развитию профессиональной компетентности мастеров производственного обучения и педагогов, которые проходят аттестацию в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Приоритетными проектами на 2019/20 учебный год также являются развитие системы инклюзивного профессионального образования, участие в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia и реализация программы государственной итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году 220 первокурсников впервые перешагнули порог обновленного Киришского политехнического техникума. Всего же здесь по восьми укрупненным направлениям профессионального образования обучается около 600 студентов.

- Слова, сказанные генеральным директором ООО «КИНЕФ» Вадимом Сомовым о том, что дети должны учиться в современных комфортных условиях, полностью воплощаются в жизнь. Сегодня Киришский политехнический техникум - это динамически развивающееся образовательное учреждение, которое смело идет в ногу со временем, - подчеркнула Ирина Вальтеровна Романова.

Олег Белов