Дорогами осени: «Родники Ленобласти» исследовали источники Подпорожского и Бокситогорского районов

Ранее сентябрьское утро, как ножом, режет воздух в легких совсем не осенним морозцем. Небо над проспектом Большевиков горит под стать местной ветке метро – оранжевыми всполохами. В единственном на всю округу заведении фаст-фуда, работающем с рассвета, необычный для этого времени аншлаг: увешанные фототехникой люди в походной одежде разбирают бутерброды и стаканы с кофе размера XXL. Старт третьего выезда проекта «Родники Ленобласти» назначен на половину седьмого утра…

На улице тем временем идет инструктаж уже позавтракавших блогеров и журналистов.

- В машинах у нас – полная автоматизация! Поэтому дверями хлопать незачем, вот тут слегка потянули «за лапку» - и дверь сама «поехала»: открылась, закрылась… Вам и делать ничего не надо! Ребята, кто сзади: если что, у вас сиденье раскладывается в классный диван, можно поспать! – демонстрирует возможности комфортного салона «Volkswagen Multivan» штурман Светлана Краснякова. Тем временем в кузов второго железного коня (точнее, выносливой и проходимой рабочей «лошадки»), пикапа «Volkswagen Amarok», ложатся горы пустых бутылок для будущих проб воды.

Традиционный снимок на память перед стартом. Фото: Мария Новоселецкая.

Упоминание про «поспать» - совсем не лишнее: до первого на сегодня родника более двухсот километров. А всего за день двум экипажам экодесантников предстоит преодолеть около полутора тысяч «верст». В маршрутных листах – источники Подпорожского и Бокситогорского районов. Те, что отметили на интерактивной карте проекта любители природной воды. «Комсомолка» и «Сообщество Питерских блогеров» проводят «Родники Ленобласти» уже третий год подряд. Как раз ради тех самых людей с канистрами (а их в Ленобласти невероятно много), что каждые выходные спешат к знакомым родничкам, веря, что их вода – самая чистая и полезная.

К сожалению, это не совсем так: от 25 до 30% источников, проверенных в прошлых сезонах проекта, ученые признали непитьевыми. Собранные в третьем выезде «Родников-2019» пробы тоже отправятся к специалистам – в сертифицированную лабораторию АО «Северо-Западное ПГО» (Росгеология). Через 3-4 недели, когда завершатся все испытания, результаты проверки воды можно будет увидеть на сайте «Родники Ленобласти» и, конечно, на страницах «Комсомолки».

До первого родника – около 200 километров. Фото: Мария Новоселецкая.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Чем дальше от Петербурга – тем больше золота и меди вдоль дорог, в «гривах» быстро убегающих назад деревьев: мчим навстречу осени. Барышни-блогеры в салоне авто предвкушают удачные снимки. Впервые в истории «Родников» у нас чисто женский экипаж. И желание доказать, что даже без помощи сильного пола мы способны справиться с непростым родниковым квестом, нет-нет да и проскальзывает в разговорах.

Сколько блогеров нужно, чтобы взять пробу воды… Фото: Мария Новоселецкая.

Первый же опыт оказался удачным: источник у трассы из Подпорожья в Вытегру и нашелся быстро, и не подбросил коварных сюрпризов вроде тяжелой каменной плиты сверху или непроходимых зарослей. Пока берем и упаковываем пробы воды (каждую бутылку и пробирку нужно трижды ополоснуть, подписать, а характеристики и координаты родника занести в протокол) подходит один из местных жителей. Представительный мужчина не только выразил «респект» идее нашего проекта, но и подсказал еще пару родников в самом центре Подпорожья. К сожалению, в сегодняшний маршрут они точно не впишутся. Да и на карту нашего проекта их пока никто не занес... Оставим на следующий раз!

- Говорят, в нашей воде серебра много! – раскрыл напоследок все карты только что «взятого» нами родника собеседник. Ну что ж, ученые проверят.

- Между первым и вторым… нам всего-то 5 км! – наш рулевой, Светлана, снова усаживается за руль.

В Подпорожье наш экипаж уже ждет очередной родник. Фото: Мария Новоселецкая.

Так и пошло. Километр за километром, родник за родником. Каждый – по своему хорош, так и просится в кадр: краски осени и лесных «замарашек» превращают в королев…

Одну из самых живописных декораций для популярных в народе источников (здесь даже знак поставили, чтобы обезопасить любителей природной воды: «Осторожно, пешеходы на обочине») создала Верхне-Свирская ГЭС: плавные изгибы дороги, пологие холмы, обсыпанные золотыми «пятачками» листьев, безмятежная гладь воды и шлюзы с кораблями.

По этой тропинке каждые пять минут снуют пешеходы с пустыми бутылками. На снимке: штурман женского экипажа Светлана Краснякова. Фото: Мария Новоселецкая.

К сожалению, сам родник произвел неоднозначное впечатление: на крышке, прикрывавшей емкость, куда стекает вода, мы разглядели каких-то мелких белых гусениц… Но бесконечная череда людей с пустыми бутылками говорила о том, что их это совершенно не смущает.

Зато виды здесь просто потрясающие. Фото: Мария Новоселецкая.

Крюк оказался не напрасным. И не только потому, что и часовня Петра и Павла в Заозерье, и церковь Святого Николая Чудотворца (между прочим, единственный уцелевший образец шатрового храма прионежской школы, 1696 года постройки) в деревне Согиницы оказались чудо как хороши.- Здесь неподалеку две красивые церкви, давайте заедем! – предлагают бывалые «родничисты» нашего экипажа.

Напротив этой старинной церкви в деревне Согиницы наш экипаж ждал сюрприз. Фото: Мария Новоселецкая.

- Там родник! – зафиксировал наметанный взгляд фотоблогера Марии Новоселецкой, едва мы отъехали от последнего храма. Конечно, возвращаемся.

И пусть на карте «Родников Ленобласти» этого источника не оказалось, все же мы взяли пробу и из него: уж больно хорош, и, судя по всему, дорог местным жителям.

Красивая резная беседка и мощный напор – просто образцовый родник!

БЕЛАЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Тем временем приходят новости от второго экипажа. Готовясь к поездке и пытаясь вычислить точные координаты двух родников в окрестностях поселка Подбровье, блогер Екатерина Азарова еще накануне вышла на администрацию Лидского сельского поселения. «А давайте я сама вам все покажу!» - предложила специалист администрации Галина Маслова. Так что, когда ребята прибыли на место, их уже ждал гостеприимный и знающий штурман.

Экипаж «Volkswagen Amarok» с гостеприимным штурманом Галиной Масловой. Фото: Виктория Кандаурова.

Первый родник «нашелся» между деревнями Шибаново и Плутно. Местные жители его хорошо знают и активно используют, хотя в этом году он выглядит немного заброшенным – без проводника точно не найти. Скользкие деревянные мостки, открытый бетонный колодец… Хм, на дне видны не только осенние листья, но и лягушки. Зато рядом – крест с иконами. А вдруг с такой защитой и лягушки нипочем? Очередные бутылки и пробирки с пробами отправляются в багажник.

Перерыв с любимой «Комсомолкой». Фото: Виктория Кандаурова.

Второй источник, к которому привел ребят доброжелательный штурман, находится в деревне Верховье. Пока блогеры брали пробы воды и фотографировались, здесь успела скопиться целая очередь.

- Давайте, ребята, мы подождем! – доброжелательно подбадривали путешественников местные жители. – Пусть «Родники Ленобласти» и наш Белый проверят!

Такое название местный источник получил в честь реки Белая, которая берет начало из тех же подземных «корней». Самой чистой считается вода в верховье, поэтому именно здесь оборудовали мостки и неглубокий колодец. Дно песчаное, течение быстрое, прозрачные потоки природной влаги обновляются буквально на глазах.

- Такую воду не страшно пить прямо из колодца! – решают блогеры. – Но посмотрим, что скажут ученые.

Здесь же экодесантникам рассказали об историке и краеведе отце Геннадии, который опекает практически все источники в окрестностях деревни Сомино. Поставили себе «зарубку»: непременно познакомиться и пообщаться!

А на станции Токари обнаружился родник с дизайном в скандинавском стиле. Фото: Мария Новоселецкая.

КЛАД НА СВИРСКОМ БЕРЕГУ

А наш женский экипаж, между тем, любовался красивым родником в поселке Никольский, прямо на берегу реки Свирь. По ступенькам, ведущим к аккуратному срубу, почти каждую минуту спускаются все новые и новые почитатели чистой воды. А заодно, наверное, и местных роскошных пейзажей.

Кто-кто в теремочке живет? Фото: Мария Новоселецкая.

- А кто у вас так родник нарядно обустроил? – спрашиваем местных жителей.

- Не знаем… - сокрушенно разводят руками собеседники, - Но за водой ходим сюда постоянно, очень хорошая!

Нам тоже понравилось это живописное местечко, так что очередной МегаКлад решили оставить именно здесь. Напомним, в ходе каждого выезда «Родников Ленобласти» наши «экодесантники» оставляют у проверенных родников бутылки с символикой проекта. Отыщите их, сделайте то, что указано в записке внутри, и получите подарок от официального партнера нашего проекта, компании МегаФон. Только не забудьте сохранить бутылку — ее нужно будет вернуть при получении приза. «Комсомолка», «Родники Ленобласти» и МегаФон хотят, чтобы леса региона оставались чистыми!

Кстати, этот клад все еще ждет своего счастливого первооткрывателя. Ищите подсказки в соцсетях по хэштегу #РодникиЛенобласти. Фото: Мария Новоселецкая.

Кстати, благодаря МегаФону у родников, которые мы проверяем в ходе проекта, появились геометки — с их помощью все желающие могут увидеть результаты замеров скорости связи в самых разных уголках Ленобласти.

Во время автопробегов мы набираем десятки литров воды. Но пить ее до проверки нельзя. Поэтому утолять жажду приходится тем, что взяли с собой. Фото: Елена Редькина.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Последним родником, который проверил наш экипаж, стал источник в деревне Песчаница.

- «У поворота заезжаете на территорию заброшенной пилорамы….» Неплохое начало ужастика о приключениях группы блогеров! – шутили наши штурманы, читая описание дороги к роднику.

Впрочем, ничего ужасного ни в источнике, ни на заброшенной пилораме, к счастью, не обнаружилось. Зато расположенная по соседству крошечная часовня ни на шутку удивила: обойдя ее по кругу, прямо по зарослям одичавшей и переросшей за лето жесткой травы, блогер Ксюша Самарина так и не обнаружила в ней ни окон, ни дверей…

Загадочная часовня у заброшенной пилорамы. Фото: Мария Новоселецкая.

Стемнело, по-осеннему, рано и очень быстро. Направляясь в сторону Петербурга, два экипажа «Родников» делились дневными достижениями:

- Мы проверили семь родников! – бодро отрапортовали коллеги.

- А мы восемь! – мысленно хлопнув друг друга по ладошкам, доложил наш женский экипаж.

Зато по километражу победили исследователи Бокситогорского района: 800 километров за день против наших 700.

Итого – 1500 верст по дорогам осени и 15 проб, которые уже отправились в «Росгеологию». Ждем результатов!