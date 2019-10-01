Ураган «Мортимер», оставивший без света половину Чехии, надвигается на Санкт-Петербург

С минуты на минуту в Санкт-Петербурге ждут шторма, о котором МЧС и синоптики предупреждали гостей и жителей города со вчерашнего дня. Стихия, по словам специалистов, должна разыграться не на шутку: скорость ветра местами будет достигать 24 метров в секунду, кроме того, над Северной столицей пройдут сильные ливни. Утром на Финском заливе даже перекрыли дамбу. Неудивительно: грядущий шторм – не что иное как разрушительный ураган «Мортимер». До этого он наделал бед в Германии и Чехии: прервал движение поездов и электричек в отдельных районах, вырвал с корнем и разбросал по улицам деревья и дорожные знаки, оставил без света несколько тысяч частных домов. Впрочем, метеорологи призывают не беспокоиться: на пути через Балтику в Санкт-Петербург «Мортимер» сильно ослаб.

Вместе со шквальным ветром в Северную столицу придут проливные дожди. Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонтик.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Фактически, нас он заденет уже на излете, - поясняет доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Более того: на мой взгляд, МЧС в своем прогнозе несколько преувеличивает – просто на всякий случай. Ветра в 24 метра в секунду с очень большой долей вероятности не будет – в условиях городской застройки максимум 15. Над открытой водой – вблизи Кронштадта, например – возможны порывы до 20 метров, но не больше.

Что будет с погодой дальше, судить пока трудно. По словам Малинина, ясно только одно: в октябре-ноябре над Санкт-Петербургом будут царить циклоны со всеми сопутствующими явлениями: тучами, ливнями и сильным ветром.