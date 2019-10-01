Что подарить педагогу на День учителя: 7 идей от «Галамарта»

Начиная с 1994 года, День учителя в России отмечается 5 октября. А праздник - это цветы, веселье и, конечно же, подарки! После этого дня у учителей, как правило, скапливаются миллионы всяких безделушек, статуэток, наборов конфет, рамок для фотографий, которые уже девать некуда… Согласитесь, лучше вручить любимому педагогу что-то функциональное! То, что точно пригодится дома.

Специально к этому празднику «Галамарт» предлагает свои варианты подарков учителям от LEBEN. Ну, а кто откажется от удобной и практичной техники «на все случаи жизни»?

В холодное время года из-за отопительных приборов воздух в домах становится более сухим: из-за него трескается и шелушится кожа, да и самочувствие может стать ощутимо хуже. Так что увлажнитель воздуха, преподнесенный в подарок, будет как нельзя кстати! Работает до 12 часов, и есть ночной бесшумный режим.

Фото предоставлено ООО «Галамарт».

Учительницам можно презентовать фен для волос: у него складная ручка, так что в путешествия такой фен можно брать смело! Плюс две скорости обдува и функция «холодный воздух». А для любителей здорового образа жизни - шнековая соковыжималка! В нее можно загружать целые плоды без предварительного измельчения, а медленный отжим и мощный шнек позволяют получить максимальное количество сока.

Фото предоставлено ООО «Галамарт».

Продолжая тему готовки, советуем обратить внимание настильный блендер-стакан. Прекрасная и современная альтернатива громоздким кухонным комбайнам, он станет еще и настоящим украшением кухни. А сколько в нем всего вкусного можно приготовить! Коктейли, смузи, супы… Например, получится прекрасное и полностью натуральное мороженое, если просто взбить в блендере спелые бананы и апельсин (по желанию добавить специи или немного кокосового молока) и затем заморозить. Просто, быстро и невероятно вкусно!

Фото предоставлено ООО «Галамарт».

Чтобы утро всегда было добрым, его надо правильно начинать – с вкусного завтрака! Так что отличным подарком станет яркий симпатичный тостер. У него 7 режимов нагрева и есть функция авто-отключения.

Фото предоставлено ООО «Галамарт».

Ну и разнообразные чайники учителя точно оценят! Кто-нибудь замечал, сколько чая выпивается в учительской? Счет идет на литры, так что чайники без дела точно стоять не будут. Можно выбрать симпатичный красный на 2 литра, а можно - модель с поддержанием различных температурных режимов для правильного заваривания определённых сортов чая. Удобно, современно, и подогревать постоянно не нужно!

Фото предоставлено ООО «Галамарт».

Вот такими подарками учителя точно будут с удовольствием пользоваться, и не один год. Кстати, в «Галамарте» еще много идей для презентов, и по очень приятным ценам, так что приходите, выбирайте и радуйте любимых учителей!