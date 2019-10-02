МегаФон приготовил сюрприз для геймеров

МегаФон первым из российских операторов заключил соглашение с Blizzard Entertainment и на новом портале «МегаФон Игры» предоставил доступ к ряду игр-бестселлеров. Для собственных абонентов МегаФон приготовил дополнительные бонусы – например, бесплатных мобильный интернет-трафик к играм и сервисам Blizzard. Эксперты уверены, что это позволит МегаФону переманить часть абонентов-геймеров у других операторов.

- Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке! - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон. - Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране.

В рамках сотрудничества МегаФона и Blizzard Entertainment с октября 2019 года на портале «МегаФон Игры» можно приобрести карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм от Blizzard, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Оплату на портале можно осуществить со счета мобильного телефоны, причем, на цифровые копии таких популярных игр, как World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

Для собственных абонентов МегаФона предусмотрел ряд бонусов. Среди них – бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, в том числе – к Hearthstone одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах.

Эксперты не сомневаются в том, что портал «МегаФон Игры» будет востребован у геймеров, независимо от того, являются ли они абонентами МегаФона.

- Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети МегаФона – треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес, – комментирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. – Для МегаФона это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок.