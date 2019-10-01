2019-10-02T15:05:07+03:00
Дом. Семья

«Невский Центр» стал «Дружественным Китаю»

ТК успешно прошел аккредитацию в программе China Friendly, выполнив все необходимые требования для создания комфортной среды для пребывания китайских туристов в России
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«Невский Центр» стал «Дружественным Китаю».«Невский Центр» стал «Дружественным Китаю».
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В 2014 году при поддержке туристической ассоциации «Мир без границ» была разработана программа China Friendly, целью которой стало увеличение туристического потока китайскоязычных туристов в Россию путем развития сервиса и качества предоставляемых услуг. Языковой барьер – основное препятствие для туристов из Китая, поэтому для вступления в программу в ТК «Невский Центр» был реализован ряд нововведений, которые сделают шопинг для покупателей из Поднебесной комфортнее.

- Участие в этой программе – дополнительная возможность привлечения туристов из Китая, нацеленных на шопинг уровня «средний плюс». Иностранные туристы чаще всего приобретают одежду премиальных брендов, ювелирные украшения и электронную технику, а «Невскому Центру» есть, что предложить таким клиентам. В прошлом году наш город посетили около 800 тыс. гостей из КНР, и их число будет расти в дальнейшем, – прокомментировала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская.

Первыми шагами на пути в программу стали создание на сайте ТК раздела с основной информацией о торговом комплексе на китайском языке и визиток на двух языках, которые можно взять на информационной стойке. Теперь в «Невском Центре» предусмотрены поэтажные путеводители и навигация на китайском, а также банкоматы, принимающие карты национальной платежной системы China Union Pay. У гостей из КНР также будет возможность воспользоваться услугами переводчиков, работающих на стойке информации.

Поскольку туристам из Поднебесной важно наличие опции оформления Tax Free, многие арендаторы ТК «Невский Центр», например, Tommy Hilfiger, «М.Видео», Freywille, уже оформляют возврат НДС в своих магазинах.

- «Невский Центр» – один из крупнейших торговых комплексов с удобным расположением в центре Петербурга и ассортиментом, который придется по вкусу гостям из Поднебесной. Мы рады, что ТК решил активнее инвестировать в продвижение среди этой целевой аудитории и вступил в нашу программу, – отметила руководитель программы China Friendly Анна Сибиркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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