2019-10-02T15:23:53+03:00
Досуг

Топ-менеджеры SPN Communications вошли в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Рейтинг публикуется ежегодно на протяжении 20 лет
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Генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников и первый заместитель генерального директора Анжела Грачева вошли в тройку лучших в сфере профессиональных услуг по версии рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Андрей Баранников – в категории «высшее руководство», Анжела Грачева – в категории «коммерческий директор».

- Для меня особенно ценно занимать одну из первых строчек рейтинга, который формируется методом голосования ведущих топ-менеджеров отрасли - лучших из лучших. Я благодарен коллегам за столь высокую оценку моей деятельности!, - прокомментировал результаты юбилейного рейтинга Андрей Баранников.

Под руководством Андрея Баранникова SPN Communications регулярно признается одним из ведущих коммуникационных агентств России. Ежегодно входит в топ-5 лидеров Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К). Кроме того, Андрей Баранников принимает активное участие в развитии отрасли, занимая руководящие позиции в ведущих профессиональных объединениях. В 2018 году Андрей, первый из русских экспертов, был включен в Зал славы ICCO - награду, отмечающую исключительный вклад в PR-индустрию.

Анжела Грачева является победителем премии «Медиа-Менеджер России - 2019». С 2016 года для Минфина России Анжела реализовывает информационную кампанию Национальной программы повышения финансовой грамотности населения. За эти годы проект стал лауреатом множества международных и национальных премий.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно на протяжении 20 лет и считается инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.

Список лидеров бизнеса формируется Ассоциацией менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ» с учетом рейтинга цитируемости. В ходе экспертного голосования ведущие топ-менеджеры каждой из отраслей оценивают успехи своих коллег и выявляют наиболее профессиональных управленцев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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