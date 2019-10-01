В Центре перемещений во времени KOD состоится выставка известных современных художников Петербурга

Крупнейшее пространство виртуальной реальности в Петербурге «Центр перемещений во времени KOD» и гуманитарно-просветительский проект «Открытый Музей» представляют выставку АртАнгелСПБ, которая пройдет с 2 по 20 октября по адресу: ул. Комсомола, д. 2.

Проект АртАнгелСПб знакомит широкого зрителя с творчеством известных петербургских и российских художников, которые своими работами стремятся пробуждать в зрителе чувство прекрасного и погружать его в атмосферу гармонии и красоты. АртАнгелСпб - это собрание работ живописцев, графиков, скульпторов и фотографов. Это - художники разных поколений, работающие в разной манере, различных концепций и школ, но объединенные одной высшей идеей – созданием артефактов, а не конъюнктуры и бессмысленного гламура.

Важную роль в этом совместном проекте играет сочетание современных технологий, виртуальных выставок и "живых" артефактов петербургских художников.

На выставке будут представлены работы Арона Зинштейна, Андрея Помулева, Дмитрия Иванова (Divanov), Никиты Алтая, а также фотографа Сергея Быкова и создателей проекта «Ленинградский Нуар»: Натальи Тузовой, Алисы Севостьянихиной, Анастасии Козакевич.

Время работы выставки - с 10:00 до 22:00 со 2 по 20 октября.

Стоимость билетов - 300 руб. Дети до 12 лет, ветераны войн, инвалиды 1 и 2 групп, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС - бесплатно.

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