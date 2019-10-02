2019-10-02T15:42:42+03:00
Досуг

Оргии, юность, смерть и морфий в особняке на Дворцовой набережной 20

Новый театральный сезон здесь открывают настоящей драмой про скелеты в шкафу достопочтенного семейства
Поделиться:
«Вернувшиеся» - иммерсивное шоу с полным эффектом погружения, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения».«Вернувшиеся» - иммерсивное шоу с полным эффектом погружения, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения».
Изменить размер текста:

4 октября в Санкт-Петербурге состоится премьера самого эффектного иммерсивного спектакля сезона по пьесе отца новой драмы – Генрика Ибсена – шоу «Вернувшиеся».

Полюбившийся адептам жанра иммерсивности особняк на Дворцовой набережной полностью переоборудуют в рекордный для настолько масштабного проекта срок – всего за один месяц. Изменят и переосмыслят буквально все - декорации и внутреннее убранство дома, достоверно воссоздав в десятках комнат на нескольких этажах загадочную, местами жуткую атмосферу чужой жизни, полной тайн.

«Вернувшиеся» - иммерсивное шоу с полным эффектом погружения, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения» - номинант театральной премии «Золотая маска» 2018. Захватывающее действие происходит в старинном особняке в самом центре Петербурга на расстоянии вытянутой руки от зрителей. «Вернувшиеся» - вещь, настолько многогранная, исторически достоверная и эротичная, что, несомненно, объединит апологетов всего классического с любителями подчеркнуто современного.

Если смотреть на произведения Ибсена с точки зрения глубинных тем и смыслов, он оказывается поразительно созвучен самым насущным общественным и гуманитарным темам современности, а пьесы норвежского гения вот уже полтора века не сходят с театральных афиш на всех континентах. Ибсен неизменно занимает одно из первых мест по количеству постановок, уверенно разделяя статистический Олимп мирового театра с Шекспиром, Чеховым, Мольером. Именно поэтому было принято решение о постановке захватывающего иммерсивного шоу «Вернувшиеся» в Санкт-Петербурге, городе, где искушенный зритель не понаслышке знает, что театральное искусство не стоит на месте, где готовы принимать новые формы его выражения.

Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» - на пределе свободы зрителя!

Премьера 4 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионеры из Ленобласти получили льготы на проезд в транспорте Петербурга
Арнольд Шварценеггер встретится со своим фанатом из Ленобласти
В 2020 году Петербург снизит расходы на строительство метро и увеличит на уборку
Пять медучреждений Санкт-Петербурга заподозрили в организации картеля
Виновник смертельной аварии на Невском проспекте принес извинения всем в зале суда
Полиция выясняет причины смерти мужчины, найденного у железнодорожных путей в Ленобласти
Еле пьет, не ест: В Петербурге спасают жизнь щенку, которого сбила машина и скрылась
Москвич ночью влез в детский садик и играл на пианино в Невском районе Петербурга
Голый мужчина с окровавленным горлом истошно кричал, бегая по улицам Кудрово
Умерла театральный режиссер и профессор института сценического искусства Петербурга Лариса Грачева
Утопленника с ссадинами на голове выловили из реки под Малоохтинским мостом
В Петербурге за сутки снесли шесть незаконных парковок
Для петербургской погоды: Скамейки с зонтиками установили на Васильевском острове
Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов в Петербурге
В школе молчали и не сообщали о проблеме: детский омбудсмен сделал первые выводы об избиении детей в Коммунаре